Vietnam pone a salvo a 32 pescadores tras accidente en el mar

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La Brigada 955 de la Región Naval 4 trasladó a tierra firme a salvo a 32 pescadores de la ciudad de Da Nang que se encontraban a bordo del pesquero QNa 90859 TS, accidentado en el mar.
A su llegada, el equipo médico de la Región Naval 4 realizó revisiones de salud a los pescadores y constató que, en general, su estado físico y mental era estable.
Anteriormente, el pesquero QNa 90859 TS, bajo el mando del capitán Huynh Van Tri, de 47 años y residente en la aldea de Tam Giang, comuna de Nui Thanh, ciudad de Da Nang, había sufrido un accidente en alta mar.
En el momento del incidente, la embarcación llevaba a bordo a 50 trabajadores, incluidos el capitán y 49 tripulantes. El accidente ocurrió a unas 35 millas náuticas al oeste de la isla de An Bang, en la zona especial de Truong Sa, provincia de Khanh Hoa.
Tras recibir la información, las fuerzas competentes y las embarcaciones que operaban en las proximidades desplegaron de inmediato labores de búsqueda y rescate.
A las 13:25 horas del 28 de agosto, las fuerzas de rescate, con el apoyo de pescadores, lograron rescatar y poner a salvo a 32 personas, todas ellas en un estado de salud muy débil.
Las fuerzas competentes continuaron las labores de búsqueda y rescate en la zona, aunque hasta el momento no se ha obtenido más información.
Posteriormente, las agencias competentes de la Región Naval 4 coordinaron con las autoridades locales, la Guardia Fronteriza y las familias de los pescadores para completar los trámites necesarios y entregar a los 32 pescadores conforme a la normativa.
En la mañana del 1 de septiembre, el barco Truong Sa 18, de la Brigada 955 de la Región Naval 4, trasladó a los 32 pescadores desde la isla hasta tierra firme./.