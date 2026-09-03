Vietnam pone a salvo a 32 pescadores tras accidente en el mar

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La Brigada 955 de la Región Naval 4 trasladó a tierra firme a salvo a 32 pescadores de la ciudad de Da Nang que se encontraban a bordo del pesquero QNa 90859 TS, accidentado en el mar.

A su llegada, el equipo médico de la Región Naval 4 realizó revisiones de salud a los pescadores y constató que, en general, su estado físico y mental era estable.



Anteriormente, el pesquero QNa 90859 TS, bajo el mando del capitán Huynh Van Tri, de 47 años y residente en la aldea de Tam Giang, comuna de Nui Thanh, ciudad de Da Nang, había sufrido un accidente en alta mar.



En el momento del incidente, la embarcación llevaba a bordo a 50 trabajadores, incluidos el capitán y 49 tripulantes. El accidente ocurrió a unas 35 millas náuticas al oeste de la isla de An Bang, en la zona especial de Truong Sa, provincia de Khanh Hoa.

El barco Truong Sa 18, de la Brigada 955 de la Región Naval 4, traslada a los 32 pescadores a tierra. (Fuente: VNA)



Tras recibir la información, las fuerzas competentes y las embarcaciones que operaban en las proximidades desplegaron de inmediato labores de búsqueda y rescate.



A las 13:25 horas del 28 de agosto, las fuerzas de rescate, con el apoyo de pescadores, lograron rescatar y poner a salvo a 32 personas, todas ellas en un estado de salud muy débil.



Las fuerzas competentes continuaron las labores de búsqueda y rescate en la zona, aunque hasta el momento no se ha obtenido más información.



Posteriormente, las agencias competentes de la Región Naval 4 coordinaron con las autoridades locales, la Guardia Fronteriza y las familias de los pescadores para completar los trámites necesarios y entregar a los 32 pescadores conforme a la normativa.



En la mañana del 1 de septiembre, el barco Truong Sa 18, de la Brigada 955 de la Región Naval 4, trasladó a los 32 pescadores desde la isla hasta tierra firme./.