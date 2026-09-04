Realizarán mantenimiento del Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA)- Labores de mantenimiento periódico en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh se llevarán a cabo del 4 de septiembre al 2 de noviembre de 2026, según fuentes oficiales.



El Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh volverá a abrir sus puertas al público y a los visitantes internacionales a partir del 3 de noviembre próximo



El Presidente Ho Chi Minh nació el 19 de mayo de 1890 en la comuna de Kim Lien, del distrito antiguo de Nam Dan, de la provincia central de Nghe An. Dedicó toda su vida a la causa de la liberación nacional y luchaba incansablemente por la paz y el progreso en el mundo.



Guió a la nación al éxito en la lucha por la independencia nacional y en el establecimiento de la República Democrática de Vietnam (ahora República Socialista de Vietnam) luego de la Revolución de Agosto de 1945.



Después de su fallecimiento el 2 de septiembre de 1969, el Presidente Ho Chi Minh fue embalsamado y su cuerpo descansa en esta tumba que se construyó en dos años, de 1973 a 1975, con materiales donados por personas de todo el país.



El Mausoleo Ho Chi Minh, abierto al público el 29 de agosto de 1975, es uno de los puntos de mayor interés de la capital Hanoi y está integrado a la historia y la vida sociopolítica de Vietnam./.

VNA