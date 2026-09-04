Sociedad

An Giang completa tres proyectos eléctricos clave para servir a APEC 2027

Phu Quoc completa tres obras eléctricas por 83,26 millones de dólares para garantizar un suministro estable ante APEC 2027.

Proyectos de infraestructura eléctrica en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. (Foto: VNA)
Proyectos de infraestructura eléctrica en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA) - La Junta Administrativa de proyectos eléctricos del Sur y la Compañía de Electricidad de An Giang, en coordinación con las unidades pertinentes, han puesto recientemente en servicio la línea de transmisión de 110 kV Phu Quoc-Bac Phu Quoc.

Se trata de la tercera obra completada, junto con la subestación de 220 kV Phu Quoc y la línea de 110 kV Phu Quoc-Nam Phu Quoc, contribuyendo a completar la infraestructura energética y preparar las condiciones para atender la Cumbre de APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang.

Las tres obras representan una inversión total de casi 83,26 millones de dólares, y tienen como inversor a la Corporación de Electricidad del Sur (EVNSPC).

En particular, la línea de 110 kV Phu Quoc-Bac Phu Quoc cuenta con una inversión total de casi 13,57 millones de dólares y comprende un trazado de 2x20,7 kilómetros con 75 estructuras de soporte.

La línea de 110 kV Phu Quoc-Nam Phu Quoc supone una inversión de 35,92 millones de dólares y tiene una longitud de 2x20 kilómetros, con 79 estructuras de soporte, incluidos 2,7 kilómetros de cable subterráneo.

La subestación de 220 kV Phu Quoc tiene una inversión total de 33,7 millones de dólares e incluye dos transformadores de 250 MVA (Megavoltio-amperio) y dos tramos de líneas de 220 kV de 19 kilómetros cada uno para su conexión, incluidos 2,7 kilómetros de cable subterráneo.

La finalización de estas obras permitirá elevar la capacidad de suministro eléctrico seguro y estable, responder a las necesidades de desarrollo socioeconómico de la zona especial de Phu Quoc y, al mismo tiempo, garantizar la infraestructura energética necesaria para APEC 2027.

Con la puesta en funcionamiento de las tres obras, la capacidad total de suministro eléctrico de toda la zona especial de Phu Quoc se elevará a 315 MVA, con posibilidad de ampliarse hasta 500 MVA, y se establecerá además una conexión en anillo que cumple con el criterio N-1.

Se espera que estos proyectos representen un avance importante en la culminación de la red de transmisión eléctrica de Phu Quoc, impulsen el desarrollo socioeconómico y garanticen un suministro eléctrico seguro, estable y fiable para la zona administrativa especial, especialmente durante la celebración de APEC 2027./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Phu Quoc #An Giang #APEC 2027 #infraestructura energética #electricidad
Seguir VietnamPlus

Seguridad energética

Integración internacional

Noticias relacionadas

El vicecanciller vietnamita Ngo Le Van (derecha) y el presidente del Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA), Watanabe Tetsuya. (Foto: VNA)

ERIA dispuesto a contribuir a debates de APEC 2027 en Vietnam

El Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA) expresó su disposición de aportar recomendaciones de política para el Foro APEC 2027 que organizará Vietnam, tras un encuentro en Hanoi entre el presidente de la institución, Watanabe Tetsuya, y el vicecanciller Ngo Le Van.

Ver más

Escena destructiva de inundaciones repentinas y graves deslizamientos de tierra en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. Foto: Xinhua/VNA

Informaciones actualizadas sobre ciudadanos vietnamitas desaparecidos en Nepal

La Embajada de Vietnam en India, concurrente en Nepal y Bután, recibió el 31 de agosto información relacionada con dos personas de nacionalidad vietnamita que, según los registros disponibles, se encontraban en la zona de Langtang, distrito de Rasuwa, en el centro-norte de Nepal, antes de las inundaciones repentinas ocurridas el pasado 26 de agosto.

Algunos heridos reciben tratamiento en el Hospital Hung Vuong en Gia Lai. (Foto: VNA)

Reportan cuatro victimas mortales en accidente de autobús en Gia Lai

Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas tras volcar un autobús-cama en la circunvalación este de Gia Lai, Vietnam, mientras las autoridades investigan las causas del accidente, posiblemente relacionado con las fuertes lluvias y el estado resbaladizo de la carretera.

Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

Vietnam estrecha sus relaciones con los países de África Oriental

Vietnam conmemoró en Tanzania y Mozambique su 81.º Día Nacional y el 50.º aniversario de sus relaciones diplomáticas con Etiopía, destacando los avances del país y el fortalecimiento de la cooperación con África Oriental en comercio, inversión, agricultura, telecomunicaciones, educación y desarrollo sostenible.

Buon Ma Thuot: una ciudad bajo la sombra de árboles centenarios

Buon Ma Thuot: una ciudad bajo la sombra de árboles centenarios

No son muchas las ciudades de Vietnam que aún conservan grandes avenidas cubiertas por la sombra de árboles centenarios como Buon Ma Thuot (Dak Lak). Situada en una meseta a más de 500 metros sobre el nivel del mar, la ciudad ha desarrollado un ecosistema singular en pleno entorno urbano.