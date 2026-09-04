An Giang completa tres proyectos eléctricos clave para servir a APEC 2027

An Giang, Vietnam (VNA) - La Junta Administrativa de proyectos eléctricos del Sur y la Compañía de Electricidad de An Giang, en coordinación con las unidades pertinentes, han puesto recientemente en servicio la línea de transmisión de 110 kV Phu Quoc-Bac Phu Quoc.



Se trata de la tercera obra completada, junto con la subestación de 220 kV Phu Quoc y la línea de 110 kV Phu Quoc-Nam Phu Quoc, contribuyendo a completar la infraestructura energética y preparar las condiciones para atender la Cumbre de APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang.



Las tres obras representan una inversión total de casi 83,26 millones de dólares, y tienen como inversor a la Corporación de Electricidad del Sur (EVNSPC).



En particular, la línea de 110 kV Phu Quoc-Bac Phu Quoc cuenta con una inversión total de casi 13,57 millones de dólares y comprende un trazado de 2x20,7 kilómetros con 75 estructuras de soporte.



La línea de 110 kV Phu Quoc-Nam Phu Quoc supone una inversión de 35,92 millones de dólares y tiene una longitud de 2x20 kilómetros, con 79 estructuras de soporte, incluidos 2,7 kilómetros de cable subterráneo.



La subestación de 220 kV Phu Quoc tiene una inversión total de 33,7 millones de dólares e incluye dos transformadores de 250 MVA (Megavoltio-amperio) y dos tramos de líneas de 220 kV de 19 kilómetros cada uno para su conexión, incluidos 2,7 kilómetros de cable subterráneo.



La finalización de estas obras permitirá elevar la capacidad de suministro eléctrico seguro y estable, responder a las necesidades de desarrollo socioeconómico de la zona especial de Phu Quoc y, al mismo tiempo, garantizar la infraestructura energética necesaria para APEC 2027.



Con la puesta en funcionamiento de las tres obras, la capacidad total de suministro eléctrico de toda la zona especial de Phu Quoc se elevará a 315 MVA, con posibilidad de ampliarse hasta 500 MVA, y se establecerá además una conexión en anillo que cumple con el criterio N-1.



Se espera que estos proyectos representen un avance importante en la culminación de la red de transmisión eléctrica de Phu Quoc, impulsen el desarrollo socioeconómico y garanticen un suministro eléctrico seguro, estable y fiable para la zona administrativa especial, especialmente durante la celebración de APEC 2027./.

VNA