Líderes de varios países felicitan a Vietnam por el 81.º aniversario del Día Nacional

Hanoi (VNA) - Líderes de varios países y el secretario general de las Naciones Unidas enviaron mensajes de felicitación a dirigentes vietnamitas con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 septiembre de 1945-2026).



El sultán de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, transmitió sus felicitaciones al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y al primer ministro Le Minh Hung. Por su parte, el presidente del Consejo Legislativo de Brunei, Pehin Dato Abdul Rahman Taib, envió un mensaje al presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Los dirigentes de Brunei valoraron los sólidos vínculos de amistad, confianza y entendimiento mutuo entre ambos países, y destacaron el desarrollo positivo de la Asociación Integral Vietnam-Brunei, especialmente en comercio, energía, defensa e intercambio popular.



Asimismo, manifestaron su deseo de reforzar la cooperación bilateral de cara al 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2027, así como de coordinar estrechamente con Vietnam durante el año en que este país asumirá la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, felicitó a To Lam y Le Minh Hung, destacando que las relaciones entre las dos naciones se han fortalecido durante más de siete décadas sobre la base de la confianza y el respeto mutuos, así como del compromiso compartido con la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales.



El presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, expresó su deseo de intensificar la cooperación bilateral para impulsar la Asociación de Cooperación Integral y felicitó a Vietnam por haber cumplido satisfactoriamente su papel como presidente de CLMV (mecanismo de cooperación entre Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) en 2026.



También reafirmó su apoyo a Vietnam en mecanismos de los que ambos países forman parte, como ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), CLMV y ACMECS (Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong) .



Los dirigentes de Singapur felicitaron los logros alcanzados por Vietnam y reafirmaron la importancia que conceden a las relaciones de amistad y a la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Valoraron especialmente la visita de Estado de To Lam a Singapur en mayo de 2026 y la celebración del primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur en agosto de 2026, que contribuyeron a profundizar la confianza política y ampliar la cooperación bilateral. También expresaron su deseo de mantener una estrecha coordinación en 2027, cuando Singapur asumirá la presidencia de ASEAN y Vietnam será sede de APEC.



El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, y el primer ministro Anutin Charnvirakul enviaron felicitaciones a los dirigentes vietnamitas, expresando sus mejores deseos de paz, éxito y prosperidad para Vietnam. Los dirigentes tailandeses valoraron los destacados logros socioeconómicos del país y sus contribuciones a la paz y la prosperidad de ASEAN, y manifestaron su confianza en que la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre ambos países continúen fortaleciéndose.



El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, expresó su satisfacción por los avances alcanzados desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en 2024 y manifestó su deseo de seguir trabajando estrechamente con los dirigentes vietnamitas para impulsar aún más las relaciones bilaterales.



La presidenta de India, Droupadi Murmu, y el primer ministro Narendra Modi destacaron la visita de Estado de To Lam a India en mayo de 2026, que contribuyó a fortalecer los históricos vínculos entre los pueblos de ambos países y abrió nuevas oportunidades de cooperación. Los dirigentes indios reafirmaron que la Asociación Estratégica Integral Reforzada es fruto de la confianza cultivada durante décadas y expresaron su disposición a seguir coordinándose para elevar las relaciones Vietnam-India a un nuevo nivel.



El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, felicitó a Vietnam y valoró su firme desarrollo hacia una nueva era. Asimismo, expresó su deseo de que Corea del Sur se convierta en un socio confiable de Vietnam en el proceso de materialización de sus objetivos estratégicos nacionales.



La gobernadora general de Nueva Zelanda, Cindy Kiro, y el primer ministro Christopher Luxon destacaron los importantes avances registrados en las relaciones Vietnam-Nueva Zelanda durante el último año y el amplio potencial de cooperación bilateral. Sobre la base de la Asociación Estratégica Integral, ambas partes cuentan con margen para ampliar las oportunidades para empresas y ciudadanos, con el objetivo de alcanzar un comercio bilateral de tres mil millones de dólares. Nueva Zelanda también valoró la visita de Estado de To Lam al país como un hito importante para orientar la cooperación futura.



En nombre del Gobierno y el pueblo de Australia, la gobernadora general Sam Mostyn afirmó que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países avanza con fuerza sobre la base de la confianza estratégica, los intercambios entre pueblos y el compromiso común con una región pacífica, estable y próspera. Australia respaldó el objetivo de Vietnam de convertirse en un país de altos ingresos para 2045 y valoró la cooperación en comercio e inversión, defensa y seguridad, educación, ciencia y tecnología, así como en cuestiones internacionales.



La gobernadora general de Canadá, Louise Arbour, reafirmó la importancia que su país concede a las relaciones de amistad y cooperación multifacética con Vietnam y valoró los avances alcanzados en diversos ámbitos. También manifestó su deseo de recibir próximamente a To Lam en Canadá para fortalecer aún más los vínculos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de cooperación.



El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, felicitó a To Lam por el Día Nacional y envió sus mejores deseos al pueblo vietnamita, destacando las contribuciones prácticas de Vietnam a la comunidad internacional. Ante los crecientes desafíos mundiales, subrayó la importancia del diálogo, la solidaridad y el fortalecimiento de la cooperación multilateral para promover la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos.



Con motivo de la ocasión, los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia, Singapur, Myanmar, Tailandia, Filipinas, Malasia, India y Nueva Zelanda también enviaron mensajes de felicitación al canciller vietnamita, Le Hoai Trung./.

VNA