Tecnología digital se convierte en parte de la vida cotidiana en Vietnam

Hanoi (VNA) - La Resolución 57-NQ/TW, aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo acelerado de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional se está implementando de manera coordinada y sistemática, con un cambio de enfoque de la “ejecución” a la “creación y generación de resultados”, tomando como referencia productos concretos al servicio de la población y las empresas.



Como concreción de la Resolución 57-NQ/TW, el 28 de agosto, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung firmó la Decisión 1671/QD-TTg, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (IA) hasta 2030, con visión hasta 2045. La Estrategia define la IA como una capacidad fundamental para identificar problemas, diseñar, organizar y gestionar las actividades del Estado, la economía y la sociedad; al mismo tiempo, impulsa la investigación, el desarrollo y la aplicación de la IA, así como la formación de un ecosistema vietnamita de IA, contribuyendo a elevar la competitividad y la autonomía tecnológica.



Según Nguyen Khac Lich, director del Departamento de Tecnología Digital e Inteligencia Artificial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las seis líneas de soluciones prioritarias para aplicar la Estrategia son: perfeccionar las instituciones, políticas y leyes; fortalecer la coordinación nacional y la responsabilidad en la ejecución; movilizar recursos y garantizar la financiación; promover la cooperación internacional y elaborar normas y reglamentos técnicos; divulgar información, elevar la conciencia y fomentar una cultura de uso responsable de la IA; y medir, supervisar y evaluar los resultados.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología puso en funcionamiento el Portal electrónico de ventanilla única sobre IA, en ai.dda.gov.vn, con el objetivo de establecer un punto de referencia unificado para la gestión estatal, divulgar información y promover un ecosistema vietnamita de IA seguro y responsable. La plataforma ofrece un único canal en línea para que empresas, desarrolladores, organismos públicos, expertos y ciudadanos realicen trámites, presenten declaraciones, consulten información e interactúen con las autoridades competentes.



En apoyo a las empresas, el Fondo Nacional de Innovación Tecnológica (NATIF) emitió el Aviso 846/TB-NATIF sobre la recepción de solicitudes para la bonificación de intereses de préstamos correspondiente a la primera convocatoria de 2026, destinada a proyectos y planes de inversión que incluyan transferencia, aplicación o renovación tecnológica e innovación. El plazo de recepción finaliza a las 17:00 horas del 20 de septiembre de 2026, con un presupuesto de apoyo previsto de 50 mil millones de dongs (1,92 millones de dólares).



A nivel local, la tecnología digital se incorpora cada vez más a las necesidades prácticas de la población. Nghi Loc es la primera comuna de la provincia de Nghe An en construir un Centro de Operaciones Inteligentes (IOC), contribuyendo a renovar los métodos de gestión, reducir los informes manuales, aumentar la transparencia y facilitar una gestión basada en datos.

Los trabajadores de la fábrica Bong Sen del Grupo Nestlé Vietnam operan la línea de producción mediante un panel de control automatizado. Foto: VNA



En la ciudad de Hai Phong se presentó una nueva versión de la aplicación Smart Hai Phong, bajo el lema “un solo punto de contacto, múltiples servicios”, con el objetivo de convertirse en una plataforma integrada que conecte numerosos sectores y servicios esenciales, facilitando el acceso de ciudadanos, empresas y visitantes.



En el ámbito de la automatización, Ciudad Ho Chi Minh organizó un programa de conexión tecnológica sobre vehículos de guiado automático (AGV), robots y automatización de fábricas, almacenes y logística, en el que se presentaron diversas soluciones de AGV, robótica e IA para conectar las necesidades empresariales con las capacidades de investigación y la oferta tecnológica.



Desde las políticas nacionales hasta los modelos implementados por las localidades y las empresas, la Resolución 57-NQ/TW se está concretando en resultados prácticos. La ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital se convierten cada vez más en herramientas al servicio de la gestión, la producción, los negocios y la vida cotidiana, contribuyendo a fortalecer la autonomía tecnológica, impulsar el crecimiento y construir una economía digital moderna y sostenible./.