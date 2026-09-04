Ciudad Ho Chi Minh apuesta por la tecnología para elevar la calidad del crecimiento

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Tras más de 23 años de desarrollo, el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh ha atraído 166 proyectos con una inversión total superior a 13 mil millones de dólares.



Sobre esta base, la ciudad impulsa un nuevo modelo de crecimiento centrado en la inteligencia artificial, los semiconductores, los macrodatos, la automatización, la biotecnología y las energías verdes, con el objetivo de elevar la productividad y generar mayor valor agregado.



El Parque de Alta Tecnología ha registrado una producción acumulada estimada en más de 203 mil millones de dólares y exportaciones por 185 mil millones de dólares, además de crear empleo para más de 53.678 trabajadores, de los cuales más del 47% cuenta con formación de nivel superior a la secundaria.



Según Nguyen Ky Phung, jefe de la Junta de Gestión del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, la orientación actual es pasar de un modelo basado en el alquiler de terrenos industriales a un ecosistema para grupos tecnológicos globales, fondos de inversión y desarrolladores de tecnologías esenciales. La prioridad es avanzar de la subcontratación y el ensamblaje hacia el dominio tecnológico y la formación de cadenas de valor especializadas.

En el Parque Industrial de Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

En esta línea, la ciudad construye el Centro de Desarrollo de Tecnologías Estratégicas, con una superficie de 52,92 hectáreas, que integrará servicios de alta tecnología, producción, investigación y desarrollo (I+D) e incubación. El centro se enfocará en áreas como centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial, fábricas inteligentes, circuitos integrados y empaquetado de chips.



Según Huynh Phu Minh Cuong, subdirector de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, el objetivo es integrar toda la cadena de desarrollo tecnológico, desde la investigación hasta la comercialización, para crear tecnologías, productos, empresas y cadenas de valor de alta tecnología.



Junto con el Parque de Alta Tecnología, el Parque de Software Quang Trung reúne a más de 120 empresas de tecnología digital, que ofrecen más de 650 productos, servicios y soluciones al mercado nacional y a más de 30 países. El ecosistema cuenta además con 5 centros de innovación y 7 de formación que cada año proporcionan más de 3.000 trabajadores tecnológicos a las empresas.



Según Don Lam, director general y cofundador del Grupo VinaCapital, los inversores tecnológicos globales prestan especial atención a las infraestructuras, los recursos humanos de alta calidad y la existencia de un ecosistema tecnológico con empresas líderes. Por ello, los proyectos de alta tecnología deben evaluarse no solo por su volumen de capital, sino también por su capacidad de I+D, transferencia tecnológica, formación de personal y participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de valor.



El presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, subrayó que la ciudad está pasando de atraer capital de forma aislada a desarrollar una plataforma de inversión estratégica basada en agrupaciones industriales, cadenas de valor y ecosistemas de innovación, tomando la calidad y las tecnologías esenciales como referencia.



En la próxima etapa, las oportunidades de crecimiento dependerán cada vez más de la productividad, el conocimiento, la tecnología y la capacidad de innovación. El desafío será construir un entorno capaz de investigar, probar, comercializar y extender la tecnología a toda la economía, así como desarrollar las capacidades necesarias para que las empresas vietnamitas participen más profundamente en la creación de valor./.