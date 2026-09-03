Vietnam aspira a situarse entre los 10 países líderes de Asia en inteligencia artificial para 2045

Hanoi (VNA) - Vietnam aspira a convertirse para 2045 en uno de los 10 países líderes de Asia en investigación, desarrollo, dominio y transformación nacional mediante la inteligencia artificial (IA), según la Estrategia Nacional de IA hasta 2030, con visión hasta 2045, aprobada por el viceprimer ministro Ho Quoc Dung.



La estrategia busca convertir la IA en un motor estratégico para elevar la productividad, la innovación, la eficiencia de la gestión estatal y la competitividad de la economía, pasando de su simple aplicación en productos y procesos existentes a considerarla una capacidad fundamental desde el diseño y la operación.



Para 2030, Vietnam se propone figurar entre los tres países líderes de Asia Sudoriental en investigación y desarrollo de IA, integrar esta tecnología en el 100% de los servicios públicos en línea y apoyar mediante IA el procesamiento de todos los expedientes de trámites administrativos.



Asimismo, prevé desarrollar al menos cinco plataformas nacionales de IA de uso común, 10 marcas vietnamitas de IA competitivas internacionalmente y ocho modelos de IA en vietnamita.



La estrategia considera los recursos humanos, la infraestructura y los datos como pilares fundamentales, mientras que las instituciones y la gobernanza de la IA constituyen un área de avance prioritario. Vietnam impulsará la formación de talento de alta calidad, la capacitación y actualización de competencias en IA para la fuerza laboral, así como políticas para atraer a expertos vietnamitas en el extranjero y especialistas internacionales.



Las empresas vietnamitas de IA desempeñarán un papel central en la investigación, desarrollo y despliegue de esta tecnología. El Estado fomentará productos, plataformas y soluciones de IA “Make in Vietnam” (Hacer en Vietnam), así como modelos empresariales diseñados desde el inicio sobre esta tecnología.

Transformación digital en la reforma administrativa. (Foto: VNA)

Para 2045, la IA deberá convertirse en una plataforma operativa fundamental del Estado, la economía y la sociedad, contribuyendo a elevar la productividad y la capacidad de innovación y creación de valor, y ayudando a Vietnam a superar la trampa del ingreso medio y convertirse en un país desarrollado de altos ingresos.



La estrategia establece nueve pilares, entre ellos el desarrollo de recursos humanos, datos y modelos de IA, infraestructura, investigación tecnológica, aplicación en la gestión estatal, transformación de los sectores económicos, apoyo a pequeñas empresas y una gobernanza de la IA segura, confiable y responsable.



También contempla medidas como perfeccionar el marco jurídico, fortalecer la coordinación nacional, promover la cooperación público-privada e internacional, desarrollar estándares y normas, y crear una cultura de uso responsable de la IA./.