Vietnam busca elevar las exportaciones de durián a 4 mil millones de dólares en 2026

Hanoi (VNA) - Vietnam intensifica las medidas para superar las dificultades y promover las exportaciones de durián, con la meta de alcanzar unos cuatro mil millones de dólares en 2026, informó el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Dang Ngoc Diep.



Durante la rueda de prensa ordinaria del Gobierno correspondiente a agosto, celebrada el 3 de septiembre, el funcionario señaló que el durián se ha convertido en uno de los productos de mayor valor del sector agrícola. Actualmente, Vietnam cuenta con unas 200 mil hectáreas dedicadas a este cultivo y una producción de aproximadamente 2,08 millones de toneladas.



El valor de las exportaciones pasó de 177 millones de dólares en 2021 a 3,85 mil millones de dólares en 2025, y representa alrededor del 40% del valor total de las exportaciones del sector agrícola.



En los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones de durián alcanzaron un valor estimado de 1,95 mil millones de dólares, de los cuales 1,85 mil millones correspondieron a China, equivalente a aproximadamente el 95% del total.



Para facilitar las exportaciones, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha desplegado delegaciones de trabajo en las principales zonas productoras y ha puesto en marcha medidas destinadas a mejorar la trazabilidad y simplificar los procedimientos relacionados con los códigos de las zonas de cultivo y las instalaciones de empaquetado.

El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Dang Ngoc Diep (derecha) en el evento. (Fuente: VNA)



Desde el 1 de julio, el sistema electrónico de trazabilidad permite consultar información sobre todo el proceso, desde el cultivo y cuidado hasta la cosecha y el empaquetado de productos agrícolas, incluido el durián. Según Dang Ngoc Diep, esta herramienta contribuye a reforzar la confianza de los compradores, especialmente los internacionales.



El 14 de agosto, la Administración General de Aduanas de China concedió 567 nuevos códigos a zonas de cultivo de durián de Vietnam, elevando el número total a más de 1.800.



Para los últimos cuatro meses del año, el Ministerio está completando los procedimientos restantes para que las exportaciones alcancen al menos los 3,85 mil millones de dólares registrados en 2025, con la aspiración de llegar a unos cuatro mil millones.



El sector, sin embargo, enfrenta varios desafíos. Entre ellos figuran el rápido aumento de la superficie cultivada sin una organización adecuada de las cadenas de valor, la expansión espontánea en algunas localidades y la insuficiente conexión entre producción, logística y exportación.



Los mercados internacionales también exigen estándares cada vez más elevados en materia de calidad, inocuidad alimentaria y trazabilidad. Al mismo tiempo, Malasia y Tailandia están impulsando sus exportaciones de durián a China, aumentando la presión competitiva.



Ante esta situación, el Ministerio ha definido cinco grupos de soluciones: intensificar la promoción comercial y diversificar los mercados; reorganizar la producción y desarrollar zonas de materias primas sostenibles; estandarizar la calidad, la inocuidad alimentaria y la trazabilidad; desarrollar infraestructuras de conservación, procesamiento y logística; y ampliar la capacidad del sistema de laboratorios.



En materia de mercados, India autorizó en julio la importación de durián vietnamita. El Ministerio está promoviendo las exportaciones hacia este mercado y continuará trabajando para ampliar la presencia del producto en India, Australia y Nueva Zelanda.



En cuanto a la producción, se fomentará la inversión empresarial en plantas de procesamiento, conservación y almacenamiento para reducir las pérdidas durante la cadena de suministro y elevar el valor del producto.



Asimismo, se reforzarán la investigación y aplicación de ciencia y tecnología, la transformación digital y las infraestructuras de riego y transporte en las zonas productoras.



El Ministerio también priorizará el equipamiento de los laboratorios para mejorar la capacidad de análisis de cadmio, auramina O y otros indicadores exigidos por los mercados importadores, además de apoyar a las localidades en las labores de inspección y análisis para cumplir los requisitos de las autoridades competentes de los países de destino./.