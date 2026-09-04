Presentan mercado mayorista agrícola en línea para llevar productos vietnamitas a Singapur

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - VNFruitVegMarket-Vietnam Agri Wholesale Platform anunció el desarrollo del primer modelo de mercado mayorista agrícola en línea de Vietnam, con el objetivo de ampliar la conexión comercial entre los productos agropecuarios vietnamitas y el mercado de Singapur. La presentación tuvo lugar en el marco del Foro “Transición verde: clave para conectar la comercialización y promover las exportaciones de productos industriales rurales”, organizado recientemente por el Departamento de Innovación, Transición Verde y Promoción Industrial del Ministerio de Industria y Comercio en Ciudad Ho Chi Minh.



La plataforma, que prevé comenzar a operar a finales de septiembre de 2026, permitirá a los compradores adquirir productos en volúmenes flexibles, desde una caja o un palé hasta grandes pedidos, con información y precios transparentes.



El mercado en línea estará dirigido a pequeñas y medianas empresas, minoristas, restaurantes, negocios de alimentos y bebidas, distribuidores y otros socios comerciales de Singapur, ampliando así el acceso a productos vietnamitas más allá de las tradicionales operaciones de importación a gran escala.



Además de facilitar las transacciones digitales, VNFruitVegMarket se conectará directamente con almacenes en Singapur para apoyar el almacenamiento, la consolidación de mercancías, la distribución y la entrega nacional. La plataforma incorporará herramientas como compras conjuntas, subastas multidireccionales y IA para analizar la demanda y planificar el suministro, ayudando a reducir los riesgos de escasez y exceso de inventario.



Según Le Ngoc Nguyen, representante de VNFruitVegMarket, aunque Vietnam cuenta con una oferta agrícola diversificada, sus exportadores todavía enfrentan dificultades relacionadas con la conexión con compradores, el tamaño de los pedidos, la logística, el almacenamiento y la velocidad de distribución en los mercados de destino.



Singapur, por su parte, presenta una elevada demanda de alimentos y productos agrícolas y se encuentra geográficamente cerca de Vietnam. Sus estrictos requisitos en materia de calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad también pueden servir como referencia para que los productos vietnamitas accedan posteriormente a otros mercados.



Además de ser un importante mercado de consumo, Singapur constituye un centro comercial y logístico de ASEAN y Asia. Por ello, VNFruitVegMarket busca desarrollar un modelo integrado de conexión comercial, almacenamiento y distribución que pueda ampliarse posteriormente a otros mercados regionales e internacionales./.

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