Vietnam avanza hacia un nuevo modelo de crecimiento basado en tecnología e innovación

Hanoi (VNA) - El ascenso de Vietnam al grupo de economías de ingreso mediano alto marca un nuevo hito en su desarrollo y plantea la necesidad de transformar el modelo de crecimiento hacia uno más sostenible, basado en la tecnología y la innovación.



La decisión del Grupo del Banco Mundial (BM) de elevar a Vietnam a este grupo, con un ingreso nacional bruto (INB) per cápita de 4.970 dólares, marca un hito tras 17 años en el grupo de ingreso mediano bajo. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de convertirse en un país de ingreso alto en 2045, Vietnam deberá casi triplicar nuevamente su INB per cápita y mantener durante muchos años un crecimiento elevado, sostenible y de calidad.



Las organizaciones internacionales coinciden en que el actual modelo de crecimiento, basado principalmente en el capital, la mano de obra de bajo coste y el sector de inversión extranjera directa (IED), se aproxima a sus límites. Según Shantanu Chakraborty, director nacional del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) en Vietnam, el desafío ya no radica en generar aumentos puntuales del crecimiento, sino en mantener durante años un ritmo elevado, sostenido y de calidad.



En la misma línea, la economista Irina Dezhina, del Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de Rusia, señaló que, aunque la IED ha desempeñado un papel importante en el crecimiento del PIB y ha permitido a Vietnam incorporar tecnología, la transferencia tecnológica y de capacidades de gestión a las empresas nacionales sigue siendo limitada. Vietnam continúa concentrándose principalmente en las etapas de menor valor agregado y aún no ha desarrollado plenamente su capacidad de autonomía tecnológica ni de generación de tecnología propia.

La máquina de soldadura automática de Automech. (Foto: VNA)



La necesidad de transformar el modelo de crecimiento también está vinculada al elevado grado de apertura de la economía vietnamita. Con un comercio exterior equivalente a alrededor del 170% del PIB, el país es vulnerable a las fluctuaciones del comercio mundial, las nuevas barreras arancelarias y la reducción de la demanda en sus principales mercados de exportación.



Ante esta situación, Mariam J. Sherman, directora del BM en Vietnam, recomendó diversificar los motores de crecimiento, fortalecer la capacidad de resistencia de la economía y reducir la dependencia de factores externos.



En este proceso de transformación, Vietnam cuenta con varias ventajas para desarrollar la tecnología, entre ellas su proximidad a importantes centros de producción tecnológica del Sudeste Asiático, el acceso a los mercados de China e India, sus recursos de tierras raras y el proceso de transformación estructural orientado hacia la tecnología.



Los avances tecnológicos del país también se reflejan en diversos indicadores. Según el Índice Global de Innovación 2025, Vietnam ocupa el puesto 44 entre 139 países en desarrollo tecnológico y el puesto 37 en eficiencia general de la innovación. Asimismo, figura entre los países con una infraestructura de telecomunicaciones desarrollada y cobertura nacional de 5G, además de ocupar el décimo lugar entre 21 economías de Asia-Pacífico en el Índice de Digitalización Nacional 2025.



El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2026: Las promesas de la inteligencia artificial, del Grupo del Banco Mundial, señala que Vietnam se encuentra entre los cinco principales países en desarrollo exportadores de productos destinados a los sistemas de inteligencia artificial (IA), incluidos semiconductores, componentes electrónicos y equipos para centros de datos.



Entre los nuevos motores de crecimiento, los semiconductores y la IA se perfilan como dos sectores tecnológicos clave. Nikkei Asia considera que el rápido desarrollo de la industria de semiconductores puede ayudar a Vietnam a pasar de un modelo basado principalmente en la mano de obra y la producción a sectores con mayor valor agregado. En este sentido, el país se ha fijado como objetivo formar a más de 50.000 ingenieros y licenciados para la industria de semiconductores para 2030.



En cuanto a la IA, Indermit Gill, vicepresidente sénior y economista jefe del Grupo del Banco Mundial, considera que esta tecnología ofrece a los países en desarrollo una oportunidad para acortar considerablemente sus procesos de desarrollo. Según explicó, los países no necesitan necesariamente disponer de grandes modelos de IA, sino que pueden adaptar herramientas de IA pequeñas y de bajo costo a sus condiciones locales para mejorar los servicios de salud, educación, justicia y extensión agrícola.



La identificación de los límites del antiguo modelo de crecimiento, junto con la apuesta por los semiconductores y la IA, está abriendo el camino hacia una transformación basada en la tecnología y la innovación. Este proceso constituye una de las claves para que Vietnam eleve su competitividad, fortalezca la capacidad de resistencia de su economía y avance hacia el objetivo de convertirse en un país de ingreso alto en 2045./.