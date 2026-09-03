Visita de presidente parlamentario vietnamita impulsa relaciones con Corea del Sur

Seúl (VNA) - La visita oficial a Corea del Sur del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, del 6 al 9 de septiembre, busca impulsar las relaciones bilaterales, pasando de un sólido marco político a resultados concretos y medibles que generen beneficios tangibles para las personas y las empresas.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador vietnamita en Seúl, Vu Ho, destacó que la visita reviste gran importancia tanto para las relaciones entre ambos países como para la cooperación parlamentaria.



En primer lugar, el viaje reafirma el firme compromiso del Partido, el Estado y la Asamblea Nacional de Vietnam con la Asociación Estratégica Integral entre los dos países, señaló.



Asimismo, da continuidad al reciente dinamismo de los intercambios de delegaciones de alto nivel, entre ellos la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur a Vietnam en 2025 y la visita de Estado del presidente Lee Jae Myung al país indochino en abril de 2026.



Según el embajador, el mensaje de la visita puede resumirse en cuatro puntos: la confianza política continúa consolidándose; la cooperación parlamentaria genera nuevos marcos e impulsos; la cooperación económica pasa de ampliar su escala a mejorar su calidad; y los intercambios entre los pueblos siguen siendo una base sólida y duradera de las relaciones bilaterales.



En este contexto, Vu Ho destacó que la cooperación parlamentaria constituye un pilar fundamental de la Asociación Estratégica Integral. Se espera que la visita genere nuevos avances en el mantenimiento del intercambio regular entre los dirigentes legislativos, las comisiones especializadas y los diputados; en la promoción del papel de supervisión de las Asambleas Nacionales en la implementación de los acuerdos de alto nivel, especialmente de los programas de gran envergadura y con impacto directo en las empresas, los trabajadores y la población; así como en el fortalecimiento de la coordinación en la Unión Interparlamentaria y los foros parlamentarios regionales.



Estas acciones, agregó, contribuirán a la paz, la estabilidad, el respeto del derecho internacional y el fortalecimiento del papel central de la ASEAN.



Además, los dos órganos legislativos podrían intensificar los intercambios entre sus comisiones especializadas sobre la gestión de la inteligencia artificial (IA), la protección de datos, la seguridad de la información, el mercado de carbono, las energías limpias, el desarrollo de la industria de semiconductores y la supervisión de grandes proyectos de infraestructura.



Se trata de ámbitos nuevos en los que la legislación debe seguir el ritmo del rápido desarrollo tecnológico, pero, al mismo tiempo, proteger los intereses nacionales, los derechos de las personas y un entorno de competencia leal, subrayó.



La cooperación legislativa también debe estar estrechamente vinculada a la necesidad de mejorar la calidad de la cooperación económica, detalló.



Por otro lado, al considerar los intercambios entre los pueblos como un activo especial de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, Vu Ho destacó la necesidad de garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y reforzar la coordinación en materia laboral, seguros, salud y educación.



También subrayó la importancia de apoyar una integración efectiva mediante la formación lingüística, la asesoría jurídica, la orientación profesional y el suministro de información accesible, entre otras medidas.



Asimismo, consideró necesario coordinar esfuerzos para abordar la situación de la residencia irregular de conformidad con la ley y con un enfoque humanitario, al tiempo que se garantiza una mayor transparencia en la contratación y se mejora la preparación de los trabajadores en materia de conocimientos jurídicos, dominio del idioma y habilidades./.

VNA