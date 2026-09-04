Vietnam presta ayuda humanitaria de emergencia a Nepal

Hanoi (VNA)- El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam han decidido proporcionar una ayuda humanitaria de emergencia por valor de 300.000 dólares estadounidenses para ayudar al Gobierno y al pueblo de Nepal a superar las consecuencias del desastre natural.





La decisión fue adoptada ante las graves pérdidas humanas y materiales causadas por las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que han afectado al pueblo de Nepal, y sobre la base de las tradicionales relaciones de amistad, el espíritu de solidaridad y el apoyo mutuo entre Vietnam y Nepal./.

VNA