Sociedad

Vietnam presta ayuda humanitaria de emergencia a Nepal

Vietnam destina 300.000 dólares en ayuda humanitaria de emergencia para apoyar a Nepal tras las graves inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Los rescatistas salvan a los trabajadores atrapados en el túnel hidroeléctrico Trishul 3A después de inundaciones repentinas en el distrito de Rasuwa, Nepal, el 4 de septiembre de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)
Los rescatistas salvan a los trabajadores atrapados en el túnel hidroeléctrico Trishul 3A después de inundaciones repentinas en el distrito de Rasuwa, Nepal, el 4 de septiembre de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA)- El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam han decidido proporcionar una ayuda humanitaria de emergencia por valor de 300.000 dólares estadounidenses para ayudar al Gobierno y al pueblo de Nepal a superar las consecuencias del desastre natural.


La decisión fue adoptada ante las graves pérdidas humanas y materiales causadas por las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que han afectado al pueblo de Nepal, y sobre la base de las tradicionales relaciones de amistad, el espíritu de solidaridad y el apoyo mutuo entre Vietnam y Nepal./.

VNA
#Nepal #ayuda humanitaria #ayuda de emergencia #inundaciones #deslizamientos de tierra #asistencia humanitaria
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Escena destructiva de inundaciones repentinas y graves deslizamientos de tierra en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. Foto: Xinhua/VNA

Informaciones actualizadas sobre ciudadanos vietnamitas desaparecidos en Nepal

La Embajada de Vietnam en India, concurrente en Nepal y Bután, recibió el 31 de agosto información relacionada con dos personas de nacionalidad vietnamita que, según los registros disponibles, se encontraban en la zona de Langtang, distrito de Rasuwa, en el centro-norte de Nepal, antes de las inundaciones repentinas ocurridas el pasado 26 de agosto.

Los equipos de rescate buscan víctimas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra en Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. Foto: Xinhua/VNA

Un ciudadano vietnamita desaparecido en devastador desastre en Nepal

Un ciudadano vietnamita figura entre las personas desaparecidas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados el pasado 26 de agosto en una zona fronteriza con el Tíbet (China), según informó el corresponsal de esta agencia en Asia Meridional, citando un comunicado de la Junta de Turismo de Nepal.

Ver más

Siguiendo los recuerdos del campo de batalla para llevar a los soldados caídos a casa

Siguiendo los recuerdos del campo de batalla para llevar a los soldados caídos a casa

Aunque el antiguo campo de batalla ha cambiado y muchas huellas han desaparecido, los recuerdos de los veteranos permanecen. Una entrada de cueva, un afloramiento rocoso, una ruta de combate o el lugar donde cayó un compañero se han convertido en valiosas pistas para los soldados que hoy buscan los restos de sus camaradas en las montañas del Frente de Vi Xuyen.