Visita de Estado del máximo dirigente vietnamita a Rusia marcará un nuevo hito en nexos bilaterales

Moscú (VNA) - La visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y su esposa, prevista del 7 al 9 de septiembre de 2026 por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin, marcará un nuevo hito en las relaciones entre ambos países y permitirá llevar los vínculos Vietnam-Rusia a una etapa de mayor profundidad y eficacia.



Así lo afirmó el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, en una entrevista concedida al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Rusia.



Destacó que la visita reviste un significado especial, ya que tiene lugar en un contexto en el que Vietnam conmemora el 81.º aniversario de su Día Nacional, implementa la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV y las relaciones entre Vietnam y Rusia experimentan un fuerte desarrollo.



En primer lugar, se trata de la primera vez que el máximo dirigente vietnamita realiza una visita de Estado a Rusia ejerciendo simultáneamente los cargos de secretario general del Partido y presidente del país. La visita reafirma la amistad fiel y duradera entre ambas naciones, forjada durante más de un siglo y capaz de superar numerosas convulsiones históricas.



En segundo lugar, la visita refleja la determinación política de ambos países de preservar su tradición de amistad, consolidar y profundizar la asociación estratégica integral, así como generar nuevos impulsos para la cooperación en múltiples ámbitos, en beneficio concreto de los pueblos de ambos países.



Para Vietnam, Rusia siempre ha constituido una de las principales prioridades de su política exterior. Para Rusia, Vietnam es desde hace tiempo uno de sus socios más importantes en la región de Asia-Pacífico.



Inmediatamente después del XIV Congreso Nacional del PCV, el presidente Vladimir Putin fue el primer jefe de Estado extranjero en mantener una conversación telefónica con el secretario general To Lam para felicitarlo por el éxito del Congreso, y recibió posteriormente al enviado especial del secretario general, el ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung, quien viajó a Rusia para informar sobre los resultados del XIV Congreso.



En marzo de 2026, el entonces primer ministro Pham Minh Chinh realizó una visita oficial a Rusia. En junio de 2026, el primer ministro Le Minh Hung participó en la Cumbre ASEAN-Rusia celebrada en Kazán. Asimismo, numerosas delegaciones de ministerios, organismos y localidades de ambos países realizaron visitas recíprocas, mientras que la cooperación económica, comercial y turística experimentó avances significativos.



La actual visita de Estado generará un poderoso nuevo impulso para las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, aportará beneficios concretos a los pueblos de ambos países y contribuirá de manera importante a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.



En tercer lugar, se trata también de una visita por la paz y la amistad entre los pueblos. La concesión a To Lam del Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói constituye un reconocimiento a las contribuciones de Vietnam a la paz, la cooperación y el desarrollo.



Avances en múltiples ámbitos



El embjador destacó que en los últimos tiempos, las relaciones Vietnam-Rusia han continuado registrando avances positivos en numerosos sectores, entre ellos los vínculos políticos, el comercio, la energía, el turismo, la cultura, la ciencia y la educación. El intercambio de delegaciones, los contactos y el diálogo a todos los niveles, especialmente al más alto nivel, se han mantenido con regularidad, contribuyendo a consolidar la confianza política entre ambos países.



El comercio bilateral alcanzó 4.770 millones de dólares en 2025 y 3.240 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026.



La cooperación turística también se ha recuperado con fuerza. Más de 863.000 turistas rusos visitaron Vietnam durante los primeros siete meses de 2026, un aumento del 174% respecto al mismo período de 2025 y más del doble de la cifra registrada antes de la pandemia.



La cooperación cultural experimentó un importante avance con la celebración, por primera vez, del Festival Cultural de Vietnam en la Plaza Roja de Moscú en julio de 2025, evento que atrajo a más de un millón de visitantes rusos e internacionales.



Asimismo, el cantante vietnamita Duc Phuc se proclamó ganador del concurso internacional de música Intervision-2025, celebrado en Moscú. En agosto de 2026, la Orquesta de Cámara Juvenil del Conservatorio de Ciudad Ho Chi Minh actuó en Moscú, mientras que numerosas agrupaciones artísticas rusas viajaron a Vietnam para ofrecer espectáculos.



Este año también ha sido designado como Año de la Cooperación Científica y Educativa. Los dos países han organizado más de 100 actividades, entre ellas la tercera Conferencia de Rectores de Universidades Vietnamitas y Rusas, en cuyo marco se firmaron numerosos acuerdos de cooperación entre instituciones de educación superior de ambos países.



La cooperación en educación y formación ha producido resultados concretos, y numerosos estudiantes vietnamitas continúan eligiendo Rusia como uno de sus destinos preferidos para cursar estudios en el extranjero.



Según el embajador Dang Minh Khoi, la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita a Rusia constituye una importante oportunidad para que los dirigentes de alto nivel de ambos países intercambien puntos de vista sobre las grandes orientaciones estratégicas y continúen elevando la asociación estratégica integral a una nueva etapa.



En primer lugar, ambas partes conceden especial importancia al mantenimiento de encuentros y contactos de alto nivel, considerándolos un canal fundamental para definir orientaciones estratégicas, consolidar la confianza política y convertir los acuerdos alcanzados en programas y proyectos concretos de cooperación.



Se prevé que los dirigentes de ambos países mantengan un intercambio profundo sobre nuevas áreas de cooperación en sectores en los que cuentan con ventajas, además de abordar cuestiones internacionales y regionales de interés común. Los ministerios, organismos y localidades de ambos países trabajan activamente en los preparativos de la visita, durante la cual se prevé la firma de numerosos documentos importantes de cooperación.



La seguridad, la defensa, la energía y el petróleo y gas seguirán siendo pilares fundamentales de la cooperación bilateral. Ambas partes prevén impulsar la cooperación para la construcción de la primera central nuclear de Vietnam, ampliar la exploración y explotación de petróleo y gas y desarrollar energías limpias y renovables, gas natural licuado (GNL), así como infraestructuras de almacenamiento energético. También continuará potenciándose el papel de las empresas conjuntas Vietsovpetro, en Vietnam, y RusVietpetro, en Rusia, especialmente en el año en que se conmemora el 45.º aniversario de la creación de Vietsovpetro.



En el ámbito económico, ambos países intensificarán el comercio, fomentarán las inversiones bilaterales y aprovecharán de manera más eficaz el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática. Los productos emblemáticos de cada país gozan de una creciente aceptación entre los consumidores del mercado asociado, mientras las empresas de ambas partes trabajan activamente para ampliar sus inversiones.



La ciencia y la tecnología, así como la educación y la formación, son consideradas áreas con un amplio margen para una mayor cooperación. Ambos países promoverán proyectos en los campos de la energía nuclear, los nuevos materiales, la aeronáutica y el espacio, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la biotecnología. También se contempla la construcción de un Centro de Ciencia y Tecnología Nuclear en Vietnam, el desarrollo de investigaciones conjuntas y un aprovechamiento más eficaz de las becas rusas para formar recursos humanos altamente cualificados.



En materia de conectividad, ambos países aspiran a abrir nuevas rutas aéreas directas, reforzar el transporte marítimo, impulsar el transporte ferroviario de mercancías en tránsito por China y cooperar en el desarrollo de sistemas de metro y ferrocarril urbano. Paralelamente, continuarán fortaleciéndose la cultura, el turismo y los intercambios entre los pueblos, contribuyendo a consolidar la base social de las relaciones bilaterales.



Ambas partes están estudiando la posibilidad de que Rusia exima de visado a los ciudadanos vietnamitas. Como primer paso, se centran en negociar un acuerdo de exención de visados para turistas que viajen en grupos.



El embajador Dang Minh Khoi expresó su confianza en que la visita y las conversaciones entre los máximos dirigentes de ambos países generarán un nuevo impulso para las relaciones Vietnam-Rusia, responderán a los intereses de los pueblos de ambas naciones y contribuirán a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.



Una amistad con profundas raíces históricas



Según el embajador Dang Minh Khoi, las relaciones Vietnam-Rusia cuentan con una profunda base histórica y se sustentan en la amistad tradicional, los logros alcanzados durante más de 75 años de cooperación, así como en la confianza política y la visión estratégica a largo plazo de los dirigentes de ambos países.



Esta constituye una sólida base para que la asociación estratégica integral continúe desarrollándose, en consonancia con los intereses y aspiraciones de los pueblos de ambas naciones.



En la nueva etapa, el desafío consiste en transformar los compromisos políticos en programas y proyectos concretos de cooperación que generen resultados prácticos. Para ello, la cooperación debe orientarse hacia objetivos de largo plazo, sostenibles y eficaces, sin limitarse a mantener los ámbitos tradicionales, sino generando nuevas ideas, nuevos motores y nuevas vías de desarrollo.



Los dos países poseen numerosas fortalezas complementarias. Vietnam avanza con fuerza en su desarrollo y en su integración internacional y cuenta con una fuerza laboral joven y dinámica. Rusia, por su parte, posee capacidades de primer nivel en ciencia básica, exploración espacial, energía nuclear y numerosos sectores de alta tecnología.



En este contexto, se espera que el proyecto de energía nuclear de Ninh Thuan se convierta en un símbolo de la cooperación bilateral en la nueva etapa.



Ambas partes también deben intensificar la investigación científica conjunta, la transferencia de tecnología y la cooperación en educación y formación; potenciar el papel del Centro Tropical Vietnam-Rusia y del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear de Dubná, y reforzar los vínculos entre institutos de investigación y universidades.



La cooperación en investigación espacial con fines pacíficos también se considera un ámbito que debe reactivarse después de varias décadas.



Además de la ciencia y la tecnología, la cultura y las artes son consideradas un importante puente entre los pueblos de ambos países.



Durante décadas, varias generaciones de vietnamitas han mantenido estrechos vínculos con Rusia a través de la cultura, la música, el cine y las artes. El año 2026 marca también el 70.º aniversario de la llegada a la Unión Soviética de los primeros estudiantes vietnamitas para cursar estudios de cultura y artes en prestigiosas instituciones educativas. Estas generaciones contribuyeron a construir una cultura y unas artes vietnamitas modernas, sin perder sus profundas raíces en la identidad nacional.



Según el embajador, la amistad Vietnam-Rusia constituye un valioso patrimonio cultivado por numerosas generaciones de ciudadanos de ambos países. Sin embargo, para mantener viva esta relación en el futuro, no basta con apoyarse en la memoria histórica.



Ambos países deben crear condiciones para que las nuevas generaciones conozcan, experimenten y participen activamente en actividades de intercambio, de modo que puedan descubrir por sí mismas el valor de la amistad y darle continuidad. Por ello, el fortalecimiento de los vínculos entre los jóvenes debe convertirse en una importante línea de cooperación, contribuyendo a transformar la amistad tradicional en una base de conexión natural, sólida y sostenible entre ambos pueblos./.

VNA