Presidente de Myanmar llega a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El presidente de la República de la Unión de Myanmar, Min Aung Hlaing, y su esposa llegaron hoy al mediodía a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam, que se prolongará hasta el día 6 de septiembre.



La visita responde a una invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, y su esposa. Recibieron a la delegación en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai el jefe de la Oficina Presidencial, Le Khanh Hai, y el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Hoang Long.



Acompañan al presidente Min Aung Hlaing varios altos funcionarios de Myanmar, incluidos los ministros de la Oficina del Presidente, Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería e Irrigación; Industria y Desarrollo de las Pequeñas, Medianas y Microempresas; y de Comercio. También integran la delegación el jefe del Estado Mayor General, general Ko Ko Oo, y autoridades de Yangon, así como responsables de logística, desarrollo digital, inversión, cultura, hoteles y turismo.



El presidente de la República de la Unión de Myanmar, Min Aung Hlaing, y su esposa llegan al mediodía a Hanoi (Foto: VNA)



Nacido el 3 de julio de 1956 en Dawei, región de Tanintharyi, Min Aung Hlaing ocupó diversos cargos en las Fuerzas Armadas de Myanmar, entre ellos comandante de una división de infantería ligera, comandante del Departamento de Operaciones Especiales y jefe del Estado Mayor General del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de 2011 a 2026 y asumió la presidencia de la República de la Unión de Myanmar el 10 de abril de 2026.



Durante su carrera recibió numerosas condecoraciones y distinciones de Tailandia, Malasia y Rusia, además de títulos honoríficos de instituciones académicas y de investigación rusas. Mientras ejercía como comandante en jefe, realizó tres visitas a Vietnam.



Según el embajador de Vietnam en Myanmar, Nguyen Anh Duc, esta es la primera visita oficial a Vietnam de Min Aung Hlaing desde las elecciones generales celebradas en Myanmar en enero de 2026 y la formación del nuevo Gobierno en abril del mismo año. También constituye el intercambio de delegaciones de más alto nivel entre ambos países desde 2019.



La visita tiene como objetivo consolidar la amistad tradicional y la asociación de cooperación integral entre Vietnam y Myanmar, fortalecer la confianza política e impulsar la cooperación bilateral y multilateral./.