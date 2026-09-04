Celebran Día Nacional de Vietnam en Bielorrusia

Hanoi (VNA) - La Embajada de Vietnam en Bielorrusia organizó una recepción en Minsk para conmemorar el 81.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional (2 de septiembre), evento que reunió a más de 300 invitados.



Al acto asistieron la primera viceministra de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, S.V. Lukashevich; representantes del Parlamento anfitrión; de los principales partidos políticos, ministerios, sectores y localidades; de las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales en Minsk; y de la comunidad empresarial; así como de ciudadanos vietnamitas residentes en Bielorrusia. Cabe destacar la presencia de veteranos bielorrusos que sirvieron en Vietnam durante la lucha del país por la reunificación nacional.



En su intervención, el embajador de Vietnam, Nguyen Van Trung, rememoró la histórica jornada del 2 de septiembre de 1945, cuando el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia, dando origen a la República Democrática de Vietnam, actualmente la República Socialista de Vietnam.



Señaló que dicho acontecimiento encarnaba la aspiración perdurable del pueblo vietnamita de independencia, libertad y felicidad, y añadió que Vietnam se ha convertido en una de las economías dinámicas de Asia-Pacífico, esforzándose por transformarse en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingresos medianos altos para 2030, y en un país desarrollado de ingresos altos para 2045.



El embajador afirmó que Vietnam valora profundamente la solidaridad y el apoyo de los amigos internacionales, incluido el pueblo bielorruso. Destacó que las relaciones bilaterales han entrado en una nueva y prometedora etapa desde que ambos países establecieron una asociación estratégica durante la visita de Estado a Bielorrusia de To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la nación, en mayo de 2025.



Expresó su confianza en que dicha asociación estratégica continuará profundizándose, contribuyendo a la prosperidad de ambas naciones, así como a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo.



Por su parte, Lukashevich expresó su admiración por la historia de Vietnam y elogió la resiliencia, el coraje y el patriotismo del pueblo vietnamita al superar enormes desafíos históricos y lograr la reunificación nacional.



Afirmó que la amistad entre ambos pueblos ha resistido la prueba del tiempo y se basa en valores compartidos, entre ellos la aspiración a la paz y el respeto por la memoria histórica. El establecimiento de la asociación estratégica en 2025 ha dado un nuevo impulso a la cooperación bilateral, señaló, destacando el alto nivel de confianza y entendimiento mutuo entre el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, y el secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam.



La recepción incluyó canciones y danzas vietnamitas interpretadas por niños de las clases de idioma vietnamita y por estudiantes del país indochino. Asimismo, miembros de la comunidad vietnamita presentaron la gastronomía tradicional de su país a los invitados internacionales.



La embajada también organizó exposiciones para dar a conocer Vietnam y a su pueblo, así como la amistad y la cooperación entre ambos países./.