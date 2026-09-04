Revolución de Agosto y Día Nacional de Vietnam: lecciones vigentes en la nueva era

Hanoi (VNA) - Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, los días 2 y 3 de septiembre, el diario Pathet Lao, de la Agencia de Noticias de Laos, y Laophattana News publicaron editoriales en los que afirmaron que la Revolución de Agosto de 1945 y el 2 de septiembre de 1945 constituyen hitos de especial relevancia en la historia de la nación vietnamita.



Los editoriales señalaron que la victoria de la Revolución de Agosto de 1945 fue el resultado de la convergencia de múltiples factores, especialmente de la estrecha combinación entre unas condiciones históricas favorables y una preparación meticulosa y sistemática, junto con el liderazgo lúcido y flexible del Partido Comunista de Vietnam bajo la dirección del Presidente Ho Chi Minh.



Según los editoriales, la victoria de la Revolución de Agosto supuso un salto cualitativo en el proceso revolucionario vietnamita y abrió una nueva era para la nación: la era de la independencia y la libertad; la era en la que los trabajadores asumieron el poder del Estado, se convirtieron en dueños del país y de su destino nacional; y la era de la independencia nacional vinculada al socialismo. A partir de esta victoria, el Partido Comunista de Vietnam se convirtió en el partido gobernante y sentó una base fundamental para las posteriores victorias.



Los artículos reafirmaron asimismo que la Revolución de Agosto no solo tuvo un significado especial para la historia de Vietnam, sino que también revistió un profundo significado histórico y trascendencia internacional. Su victoria inspiró enormemente a los pueblos colonizados y a las poblaciones oprimidas de todo el mundo a levantarse en lucha por la independencia, la libertad, la democracia y el progreso social, reseñaron.



Con esta victoria, el pueblo vietnamita no solo conquistó la independencia, sino que también afirmó su posición y su camino de desarrollo en el curso de la historia mundial contemporánea.



Los artículos concluyeron que la Revolución de Agosto de 1945 constituye una marca brillante en el proceso histórico de construcción y defensa de la nación vietnamita. En el contexto en que Vietnam entra en una nueva era, las lecciones históricas extraídas de ese hito conservan plenamente su valor teórico y práctico, así como una profunda vigencia.



La primera lección consiste en mantener firme el papel dirigente del Partido, enarbolar la bandera del pensamiento de Ho Chi Minh y perseverar en la línea y el objetivo de la “independencia nacional vinculada al socialismo”. Al entrar en la nueva era, pese a los grandes cambios que se producen tanto en el ámbito nacional como internacional, puede afirmarse que el papel dirigente y la capacidad de combate del Partido Comunista de Vietnam siguen siendo factores decisivos para todas las victorias de la revolución vietnamita.



La segunda lección es comprender plenamente las oportunidades y aprovecharlas. El mundo actual atraviesa una etapa de transformación de alcance histórico que ofrece nuevas oportunidades y condiciones, pero también numerosos desafíos. La cuarta revolución industrial, especialmente la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías digitales, está abriendo oportunidades para que los países den saltos cualitativos y se sitúen a la vanguardia. La tarea prioritaria en la actualidad es captar y aprovechar con rapidez y oportunidad estas “ventanas de oportunidad”, avanzar al mismo ritmo que el mundo y situarse a la vanguardia, así como dominar y aplicar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional.



La tercera lección es promover el papel y la fuerza de la gran unidad nacional, despertando el patriotismo, el espíritu de unidad de todo el pueblo, la voluntad de “unir fuerzas y trabajar de común acuerdo” y la aspiración de independencia y libertad de la nación vietnamita. Esta lección tiene su origen en el principio de “tomar al pueblo como raíz”, formulado de manera profunda por el Presidente Ho Chi Minh.



Para promover actualmente el papel y la fuerza del pueblo en la renovación y la construcción nacional, el Partido Comunista de Vietnam subraya la necesidad de mantener una estrecha vinculación entre el Partido y el pueblo y aplicar eficazmente el principio de que “el pueblo conoce, el pueblo debate, el pueblo hace, el pueblo inspecciona, el pueblo supervisa y el pueblo disfruta de los frutos”; a la par de “respetar al pueblo, estar cerca del pueblo, confiar en el pueblo, comprender al pueblo, aprender del pueblo, apoyarse en el pueblo y asumir la responsabilidad ante el pueblo”.

El artículo de Pathet Lao. Foto emitida por la VNA

La cuarta lección es promover el espíritu de independencia, autonomía, autosuficiencia y resiliencia. En la nueva era de la nación, la aplicación de las lecciones históricas de la Revolución de Agosto exige mantener una línea de independencia y autonomía en todos los ámbitos político, económico, militar y de relaciones exteriores; determinar por iniciativa propia las orientaciones, estrategias y soluciones para construir y desarrollar el país, así como defender la Patria socialista de Vietnam; y, al mismo tiempo, estudiar y asimilar de manera selectiva las experiencias internacionales pertinentes para formular políticas y soluciones destinadas a abordar los problemas nacionales de acuerdo con las condiciones reales del país./.

Đặng Thu Trang