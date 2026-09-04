Vietnam fortalece la capacidad de adaptación empresarial

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En un contexto de volatilidad del comercio mundial y de crecientes barreras y exigencias técnicas, las empresas vietnamitas deben transformar proactivamente sus modelos de producción, mejorar su capacidad de gestión, cumplir las normas internacionales y diversificar los mercados para aumentar su participación en las cadenas globales de suministro.

Esta fue una de las principales cuestiones destacadas por los participantes en el Foro de Exportación, bajo el tema “Fortalecer la capacidad de adaptación flexible de las empresas vietnamitas ante las fluctuaciones de la economía mundial”, organizado la víspera por el Ministerio de Industria y Comercio en coordinación con el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh.

La viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, señaló que el comercio mundial está entrando en una nueva etapa marcada por numerosas incertidumbres; el proteccionismo está aumentando, las barreras comerciales son cada vez más complejas y la competencia estratégica entre las principales economías continúa reconfigurando los flujos de inversión y comercio. Las cadenas globales de suministro ya no se basan únicamente en los criterios de costo y eficiencia, sino que exigen cada vez más seguridad, resiliencia, transparencia y desarrollo sostenible.

En este contexto, Vietnam sigue siendo un destino de las cadenas globales de suministro, gracias a los 17 tratados de libre comercio firmados y en vigor, un entorno estable de inversión, una capacidad productiva en constante mejora y una posición geoeconómica estratégica en el Sudeste Asiático. El Gobierno se ha fijado como meta un crecimiento de las exportaciones de alrededor del 15-16% en 2026, con una facturación prevista de entre 546 y 550 mil millones de dólares.

El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Cong Vinh, consideró que las crecientes exigencias en materia de desarrollo verde, transformación digital, trazabilidad y desarrollo sostenible están modificando profundamente el comercio y las cadenas de suministro.

La competitividad empresarial ya no depende únicamente de los costos, sino también de la tecnología, la innovación, la capacidad para cumplir las normas internacionales y el nivel de participación en las cadenas globales de valor, agregó.

Según Nguyen Dang Khoa, director de Negocios Internacionales de la Sociedad Anónima Tan Phu Vietnam, las normas de desarrollo sostenible y la estandarización de la producción se han convertido en condiciones necesarias para que las empresas mantengan y amplíen sus mercados.

Para participar en las cadenas de suministro de las multinacionales, las empresas necesitan certificaciones como ISO 14001, BSCI y FSC, además de proporcionar datos transparentes y verificables. El mercado de la Unión Europea presta cada vez más atención a la trazabilidad, los materiales reciclados, las emisiones de carbono y el ciclo de vida de los productos, mientras que el mercado estadounidense se centra en la transparencia de la información y la responsabilidad social.

Nguyen Dang Khoa puntualizó que, en los próximos 5-10 años, la capacidad de avanzar hacia una producción más ecológica será un factor decisivo para la competitividad. Las empresas deben construir una base sólida de producción verde sustentada en tres pilares: materias primas, procesos y certificaciones.

Desde la perspectiva de las cadenas de suministro, Cha Ji-ho, director del Centro de Compras de Vietnam de la División de Cooperación Estratégica de Samsung Vietnam, indicó que los estándares exigidos a los proveedores globales son cada vez más elevados, no solo en términos de precios, sino también de plazos de entrega, calidad, capacidad técnica, gestión de datos y desarrollo sostenible.

De acuerdo con Cha Ji-ho, para establecer relaciones de cooperación a largo plazo con las multinacionales, las empresas deben mantener una calidad estable, adaptarse a los cambios tecnológicos, operar sobre la base de datos y asumir responsabilidades respecto al desarrollo sostenible. Estos estándares deben considerarse objetivos comunes hacia los que empresas y socios deben avanzar conjuntamente./.

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