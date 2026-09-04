Vietnam busca elevar la productividad mediante ciencia, tecnología e innovación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En la nueva etapa de desarrollo, a medida que se reduce el margen de crecimiento basado en la expansión del capital y la mano de obra y en la explotación de los recursos naturales, el aumento de la productividad y el crecimiento sostenible dependen cada vez más de la capacidad para dominar las tecnologías, renovar los métodos de gestión, mejorar la calidad institucional y utilizar eficazmente los recursos.

Según expertos, perfeccionar las instituciones y mejorar la eficacia de la aplicación de las políticas son condiciones importantes para que la ciencia, la tecnología y la innovación se conviertan en motores del crecimiento.

En el Foro Nacional sobre Productividad y Calidad 2026, celebrado recientemente en Ciudad Ho Chi Minh, el profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur, señaló que el Gobierno debe pasar de desempeñar principalmente el papel de financiador de investigaciones y gestor de proyectos a convertirse en creador de plataformas para la innovación.

El tradicional modelo de cooperación entre “tres actores”, a saber el Estado, los institutos y universidades, y las empresas, debe ampliarse hacia un ecosistema abierto de innovación, con la participación de start-ups, entidades financieras, fondos de capital de riesgo, talentos, usuarios y socios internacionales.

Según el experto, las empresas deben ser las principales protagonistas en la transformación de la ciencia, la tecnología y la innovación en productividad y valor, mientras el Gobierno debe concentrarse en desarrollar infraestructuras, plataformas, normas y mercados, así como coordinar el ecosistema.

La innovación y la difusión tecnológica deben avanzar paralelamente, especialmente mediante la incorporación de la inteligencia artificial (IA), las tecnologías digitales y las verdes a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores tradicionales.

El doctor Nguyen Duc Hien, subdirector del Departamento de Políticas y Estrategias del Comité Central, subrayó que las instituciones constituyen la “infraestructura de la productividad”. Una tecnología avanzada, pero acompañada de procedimientos lentos y elevadas barreras de acceso al mercado, difícilmente puede traducirse en productividad.

Por el contrario, unas buenas instituciones permiten que el capital, el talento y la tecnología se desplacen hacia los ámbitos capaces de generar mayor valor. El enfoque de gestión también debe pasar del control previo al posterior y de la administración a la facilitación.

Vo Thi Lan Phuong, directora ejecutiva de Vriens & Partners Vietnam, señaló que las políticas pueden reducir la productividad cuando generan elevados costos de cumplimiento, limitan la competencia, obstaculizan la innovación, aumentan los riesgos, crean “trampas de escala” o fomentan el proteccionismo.

Por ello, es necesario cuantificar los costos de cumplimiento, evaluar los efectos a largo plazo sobre la inversión, la competencia y la innovación, y reforzar la evaluación de las políticas después de su promulgación.

La experta propuso aplicar una gestión basada en riesgos, simplificar los procedimientos para las empresas de bajo riesgo y pasar al control posterior en los ámbitos apropiados; gestionar en función de los resultados en lugar de imponer métodos específicos, y garantizar la neutralidad tecnológica.

El Estado debe establecer requisitos en materia de seguridad, calidad, medio ambiente y protección de los consumidores, mientras las empresas pueden elegir las soluciones más adecuadas para cumplirlos, agregó.

Según Nguyen Nam Hai, presidente de la Comisión Nacional de Normas, Metrología y Calidad, la eficacia de las políticas debe reflejarse en la productividad, la calidad, el valor añadido y la competitividad, y no únicamente en el número de tareas, programas o recursos asignados. Las empresas deben ocupar el centro de la aplicación de las políticas y tener capacidad para acceder a las tecnologías, asimilarlas, dominarlas e incorporarlas a la producción y la gestión.

Vu Minh Khuong consideró necesario evaluar la eficacia de la ciencia, la tecnología y la innovación mediante indicadores como la tasa de comercialización de tecnologías, la cooperación entre universidades y empresas, la capacidad innovadora empresarial, el nivel de difusión tecnológica, la proporción de pequeñas y medianas empresas que utilizan IA y el aumento de la productividad de los recursos.

Asimismo, se debe orientar la innovación hacia problemas concretos, como elevar la productividad mediante IA y automatización, optimizar la logística, desarrollar redes eléctricas inteligentes y tecnologías de almacenamiento de energía, y promover la economía circular.

Desde la perspectiva empresarial, Tran Phuc Hong, director ejecutivo de TMA Innovation y vicepresidente de la Alianza de Tecnología Digital de Vietnam, solicitó centrarse en los procedimientos, las finanzas, las infraestructuras y los recursos humanos; aplicar eficazmente mecanismos de sandbox, políticas de apoyo a la investigación y desarrollo (I+D), fondos de ciencia y tecnología y medidas fiscales; desarrollar centros de aplicación tecnológica, plataformas de intercambio de tecnología y centros de transacción de activos de propiedad intelectual, prestando especial atención a la aplicación efectiva de las políticas.

Los expertos consideran que unas instituciones facilitadoras permitirán que las políticas se traduzcan más eficazmente en la práctica, creando condiciones favorables para que las empresas inviertan, apliquen tecnologías y promuevan la innovación. Esta es la base para que la ciencia, la tecnología y la innovación se transformen en productividad, nuevos valores y motores de crecimiento de la economía./.

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