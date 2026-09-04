Resolución 79: Vietnam redefine el papel de las empresas estatales para impulsar el crecimiento

Hanoi (VNA) - La Resolución 79-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía estatal está llamada a generar cambios sustanciales en el sector de las empresas estatales, que deberá pasar de un modelo centrado en la reorganización, la equitización y la desinversión a otro orientado a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, modernizar la gestión y reforzar su papel de liderazgo en sectores estratégicos y fundamentales.



Según Nguyen Thu Thuy, subdirectora del Departamento de Desarrollo de Empresas Estatales del Ministerio de Finanzas, la Resolución 79 se está implementando conforme a las tareas asignadas y se espera que, para finales de 2026, el sector registre cambios claros en línea con las orientaciones del Partido y el Estado.



La resolución establece que los grandes grupos económicos, corporaciones, empresas estatales y bancos comerciales estatales deben desempeñar un papel pionero y de liderazgo, creando impulso para el desarrollo de sectores estratégicos, fundamentales y esenciales, con capacidad de competir a nivel regional y mundial.



Uno de los cambios más importantes radica en la redefinición del papel de las empresas estatales. Si anteriormente eran consideradas la principal fuerza material de la economía estatal, ahora se las define como una fuerza material importante, concentrada en determinados sectores estratégicos y fundamentales, con la misión de asumir un papel pionero, creador y de liderazgo en el desarrollo.



La Resolución 79 también promueve el desarrollo de grandes empresas estatales, el aumento de las inversiones en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y transición verde, así como la renovación de los sistemas de gestión, la mejora de la eficiencia y la reestructuración continua del capital estatal en las empresas.



Para poner en práctica estas orientaciones, el Gobierno promulgó el Programa de Acción mediante la Resolución 29/NQ-CP, del 24 de febrero de 2026. El programa se centra en perfeccionar los mecanismos y políticas; mejorar la gestión, la transformación digital, la gestión de riesgos y la transparencia informativa; desarrollar recursos humanos de alta calidad; elevar la eficiencia en el uso del capital estatal y fortalecer el papel de liderazgo de las empresas estatales en la innovación y los proyectos estratégicos.



Nguyen Thu Thuy señaló que, en la nueva etapa, la reestructuración de las empresas estatales debe ser más sustancial y estar vinculada a una nueva distribución de los recursos, la renovación del modelo de crecimiento, una mayor eficiencia en el uso del capital y el fortalecimiento de su papel de liderazgo. Esta tarea debe convertirse en un proceso permanente que abarque la organización, la mano de obra, el capital, los activos y la gestión empresarial.



Las empresas estatales también deberán asumir un papel pionero en la transformación digital y verde, la investigación y el desarrollo, así como en el dominio o la adopción de tecnologías esenciales. Al mismo tiempo, deberán aproximarse gradualmente a los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las normas internacionales de información financiera y los requisitos en materia ambiental, social y de gobernanza.



Para ello, también será necesario superar las limitaciones relacionadas con los recursos humanos de alta tecnología, el aprovechamiento de los datos y la cooperación con el sector privado, los institutos de investigación y las universidades, además de cambiar una mentalidad excesivamente cautelosa frente a la innovación.



En el contexto de la Conclusión 18-KL/TW, que mantiene el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos durante el período 2026-2030, las empresas estatales deberán asumir mayores responsabilidades. No solo tendrán que preservar y desarrollar el capital estatal y cumplir sus objetivos empresariales, sino también liderar las inversiones en sectores estratégicos, tecnologías avanzadas, infraestructuras clave y áreas en las que el sector privado todavía no dispone de recursos suficientes para participar.



La presión, por tanto, no consiste únicamente en crecer más rápido, sino en hacerlo sobre la base de una mayor productividad, eficiencia, competitividad y calidad de la gestión, al tiempo que se cumplen requisitos cada vez más exigentes en materia de transformación digital, innovación, desarrollo sostenible, transparencia y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).



En cuanto al sector privado, se fortalecerán los vínculos entre las empresas estatales y privadas. Las primeras están llamadas a desempeñar un papel de apertura de camino mediante inversiones en infraestructuras estratégicas, energía, logística, transformación digital, alta tecnología y sectores fundamentales, creando así mayores oportunidades para que las empresas privadas inviertan, innoven y participen más profundamente en las cadenas de valor.



Para aprovechar las oportunidades que ofrece la Resolución 79, las empresas estatales deberán participar activamente en proyectos nacionales importantes y sectores estratégicos; aumentar las inversiones en ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, inteligencia artificial, macrodatos y nuevas tecnologías; impulsar el crecimiento verde y la economía circular, y aplicar los criterios ESG. También tendrán que reforzar la gestión financiera, prevenir pérdidas y despilfarros y mejorar la transparencia.



Asimismo, será necesario resolver definitivamente los problemas de los proyectos y empresas débiles o con pérdidas prolongadas, así como superar la inversión dispersa, los retrasos, las pérdidas y el despilfarro. Paralelamente, se deberá fortalecer la cooperación con empresas privadas, compañías de inversión extranjera directa, institutos de investigación, universidades y organizaciones científico-tecnológicas para formar ecosistemas de innovación, promover la transferencia tecnológica y participar más profundamente en las cadenas de valor globales./.

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