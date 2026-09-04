Vietnam reduce trámites y condiciones empresariales en agricultura y medio ambiente

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam ha aprobado una ley que modifica otras 10 normativas sobre procedimientos administrativos y condiciones empresariales en agricultura y medio ambiente. A partir de 2027, se eliminarán 40 procedimientos, se simplificarán otros 12, se suprimirán 40 condiciones empresariales y se descentralizarán 24 procedimientos.



Los procedimientos eliminados abarcan principalmente los sectores de semillas vegetales, fertilizantes, productos fitosanitarios, ganadería, piensos, riego, acuicultura, minerales y recursos hídricos. Los 12 procedimientos simplificados se concentran en fertilizantes, semillas, productos fitosanitarios, agricultura de alta tecnología, ensayos de variedades y productos para el medio ambiente acuícola. Los 24 procedimientos descentralizados pasarán del nivel ministerial al provincial.



Mayor responsabilidad para las empresas

Entre las modificaciones destaca la ampliación de cinco a diez años de la vigencia de la Decisión de reconocimiento de la comercialización de fertilizantes en Vietnam, con posibilidad de renovación por períodos de diez años. También se eliminarán algunos trámites, como su reexpedición en caso de pérdida o deterioro y la inspección estatal de la calidad de los fertilizantes importados.



La reforma supone pasar de un modelo de control previo a otro basado en el control posterior, reforzando la responsabilidad de las empresas sobre la calidad y seguridad de los productos.



En el caso de los piensos, las organizaciones y personas dedicadas a su producción y comercialización podrán declarar y modificar directamente la información de los productos en el portal electrónico del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, asumiendo la responsabilidad correspondiente.



En materia de genética animal, quienes importen reproductores machos, semen y embriones de ganado deberán declarar las normas aplicables y asumir la responsabilidad por su origen, procedencia, historial genealógico y la autenticidad de la información sobre su rendimiento y calidad.



Descentralización de procedimientos

La ejecución de los 24 procedimientos transferidos corresponderá a los presidentes de los Comités Populares provinciales. En agricultura, incluyen trámites relacionados con productos fitosanitarios importados, recursos genéticos animales, medicamentos veterinarios, cuarentena y transporte de muestras patológicas de productos acuícolas.



En minería, 14 procedimientos pasarán al nivel provincial, entre ellos los relacionados con derechos de exploración, exploración adicional, planes de cierre de minas y actividades de exploración y explotación en zonas donde están prohibidas o temporalmente restringidas.



Las autoridades provinciales también podrán aprobar las evaluaciones sobre el nivel de impacto de proyectos de inversión en zonas de reserva nacional de minerales.



En conjunto, las medidas buscan reducir los costos y el tiempo de cumplimiento, eliminar obstáculos a la producción y las actividades empresariales, aumentar la autonomía local y mejorar la eficiencia de la gestión estatal en agricultura y medio ambiente./.

VNA