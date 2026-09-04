Vietnam refuerza diplomacia económica con Estados Unidos

Washington (VNA) - Vietnam considera la diplomacia económica una prioridad para impulsar la Asociación Estratégica Integral con Estados Unidos, centrando sus esfuerzos en conectar las necesidades de desarrollo del país con las fortalezas estadounidenses en tecnología, capital, gestión, investigación y desarrollo (I+D) y formación.



El embajador Nguyen Quoc Dung señaló en una entrevista con la plataforma 5WH que la Embajada de Vietnam en Washington busca facilitar nuevas oportunidades de cooperación entre empresas y socios de ambos países sobre la base del beneficio mutuo.



Entre los sectores prioritarios figuran la infraestructura de transporte y logística, energía, redes y almacenamiento eléctrico, infraestructura digital, semiconductores, inteligencia artificial, electrónica avanzada, centros de datos, biotecnología, salud, educación, servicios financieros y agricultura de alta tecnología.



Vietnam busca atraer en estos ámbitos proyectos con alto contenido tecnológico y valor añadido, vinculando la inversión con la transferencia de tecnología, el desarrollo de industrias auxiliares y la formación de recursos humanos. Al mismo tiempo, acelera la transición verde mediante las energías renovables, la eficiencia energética, la producción y las cadenas de suministro sostenibles, el transporte ecológico, la agricultura sostenible y la economía circular.



En este proceso, el país espera que los socios estadounidenses aporten no solo capital, sino también tecnología, experiencia de gestión, formación y apoyo para fortalecer la capacidad de implementación. La Embajada continuará actuando como puente entre las prioridades de desarrollo de Vietnam y las empresas, fondos de inversión, instituciones financieras y centros de investigación estadounidenses.



Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia, registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8,18% en el primer semestre de 2026, la tasa más alta para este período en 16 años. La industria, la construcción y los servicios siguieron siendo motores del crecimiento, mientras el consumo interno, la inversión y la atracción de inversión extranjera directa (IED) mantuvieron una evolución positiva.



El país está transformando su modelo de crecimiento hacia uno basado cada vez más en la productividad, la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición ecológica y la reforma institucional. Paralelamente, busca elevar el valor añadido nacional, impulsar la I+D, desarrollar industrias auxiliares, formar trabajadores cualificados y fortalecer los vínculos entre empresas de IED y compañías locales.



Las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos han avanzado significativamente desde su elevación a Asociación Estratégica Integral. El diálogo regular y el respeto mutuo han creado una base de confianza para profundizar la cooperación en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación, salud, superación de las secuelas de la guerra e intercambios entre los pueblos.



Según el embajador, estos vínculos políticos constituyen una premisa para intensificar el diálogo, abordar cuestiones de interés común y establecer marcos de cooperación a largo plazo, adaptados a los cambios de la región y del mundo./.

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