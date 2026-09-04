Embajadora australiana destaca el creciente papel regional y global de Vietnam

Hanoi (VNA) - La creciente participación de Vietnam en los asuntos regionales e internacionales, en línea con la Resolución N.º 59-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista sobre integración internacional, está permitiendo al país desempeñar un papel más activo en la configuración del entorno internacional y crear nuevas oportunidades para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia, afirmó la embajadora australiana en Vietnam, Gillian Bird.



En una reciente entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la diplomática afirmó que Australia valora altamente a Vietnam como un importante socio regional. Asimismo, acogió con satisfacción la creciente participación del país indochino con sus socios internacionales, incluidas las recientes visitas de alto nivel del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam.



La embajadora expresó su satisfacción por ver que Vietnam está pasando de limitarse a participar en los asuntos regionales a desempeñar un papel más activo en la configuración de la región. Señaló que esto reviste especial importancia dada la visión compartida por ambos países de una región pacífica, estable y próspera.



La integración económica sigue siendo un área clave de cooperación entre ambos países. La embajadora afirmó que Australia apoya firmemente la aspiración de Vietnam de convertirse en un país de altos ingresos para 2045 y busca ampliar aún más la cooperación económica.

La embajadora australiana en Vietnam, Gillian Bird, ofrece la entrevista con la VNA. Foto: VNA

El comercio y la inversión entre Vietnam y Australia han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. El comercio bilateral y la inversión se han duplicado desde 2020, mientras que el intercambio comercial alcanzó un récord de 30 mil millones de dólares australianos (21,5 mil millones de dólares estadounidenses), señaló.



De manera destacada, durante la visita de Estado del secretario general y presidente To Lam a Australia en agosto de 2026, ambos países emitieron la Declaración Conjunta Vietnam-Australia sobre Cooperación para la Resiliencia Económica, en la que establecieron vías para fortalecer sus economías en un contexto internacional difícil e incierto.



Ambas partes también se benefician de su participación en tres importantes acuerdos de libre comercio. La embajadora destacó que la presidencia de Vietnam del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026 y su próxima presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027 ofrecen oportunidades para profundizar aún más la cooperación económica bilateral.



No obstante, subrayó que aún existe margen para ampliar esos nexos, particularmente en materia de transformación digital y economía verde.



Según la embajadora, la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen otro importante pilar de las relaciones bilaterales.



Mencionó el Centro de Tecnologías Estratégicas Australia-Vietnam (AVSTC), en Hanoi, como un ejemplo concreto, y señaló que su segunda fase fue anunciada durante la reciente visita de Estado del máximo dirigente vietnamita a Australia.



Los dos países también han puesto en marcha la Iniciativa de Cooperación Australia-Vietnam en Ciencia, Tecnología e Innovación (AVSTICI), que apoya proyectos conjuntos en los que participan investigadores, universidades y empresas de ambos países. Estas iniciativas constituyen una sólida base para seguir ampliando la cooperación en un ámbito cada vez más importante de las relaciones bilaterales, afirmó.



La embajadora también hizo hincapié en la importancia de traducir la Asociación Estratégica Integral en resultados concretos para ambos países. Citó la visita de Estado del secretario general y presidente To Lam a Australia a principios de agosto como un ejemplo perfecto de una visita de alto nivel sustantiva y centrada en resultados.



Y destacó los importantes resultados de la visita, entre ellos tres nuevas declaraciones conjuntas sobre la profundización de la Asociación Estratégica Integral, la cooperación para la resiliencia económica y la conectividad en materia de ciencia, tecnología e innovación.



La visita también se tradujo en la firma de seis memorandos de entendimiento sobre protección fronteriza, aplicación del derecho marítimo, la economía digital, agricultura y desarrollo sostenible, salud, y educación y formación profesional.



Según la embajadora, de la visita también surgieron nuevas oportunidades en el sector de la aviación, ya que ambos países firmaron el Protocolo de modificación y complementación del Acuerdo sobre Servicios Aéreos.



Además, Vietnam Airlines celebró el 35.º aniversario de sus operaciones hacia Australia, mientras que Vietjet anunció planes para operar nuevas rutas aéreas entre Sídney y Ciudad Ho Chi Minh a través del nuevo Aeropuerto Internacional de Western Sydney.



La educación fue otra de las áreas destacadas por la embajadora. Durante la visita se anunció que el Real Instituto de Tecnología de Melbourne (RMIT) establecerá un nuevo campus de gran envergadura en Hanoi, lo que permitirá ampliar significativamente la presencia de la universidad en Vietnam.



Otro resultado concreto fue el anuncio de que la carne de canguro y de ciervo australianos volverá a exportarse a Vietnam, una medida que la embajadora acogió con satisfacción como un importante avance adicional en la cooperación bilateral.



La diplomática afirmó que los acuerdos alcanzados durante la visita proporcionarán una plataforma para que ambas partes continúen impulsando su Asociación Estratégica Integral.



La valoración de la embajadora pone de relieve el firme apoyo de Australia a la creciente y activa participación internacional de Vietnam, al tiempo que destaca el potencial de ambos países para traducir su Asociación Estratégica Integral en una cooperación más sustantiva y multifacética./.