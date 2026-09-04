Líder vietnamita realizará visita de Estado a Rusia y visita oficial a Francia

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, realizará una visita de Estado a Rusia, una visita oficial a Francia y asistirá a la Cumbre Espacial Internacional de París del 7 al 12 de septiembre de 2026.
Las visitas responden las invitaciones de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, Emmanuel Macron, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores./.
Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, realizará una visita de Estado a Rusia, una visita oficial a Francia y asistirá a la Cumbre Espacial Internacional de París del 7 al 12 de septiembre de 2026.