Política

Líder vietnamita realizará visita de Estado a Rusia y visita oficial a Francia

El secretario general y presidente To Lam realizará una visita de Estado a Rusia, una visita oficial a Francia y asistirá a la Cumbre Espacial Internacional de París del 7 al 12 de septiembre de 2026.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, realizará una visita de Estado a Rusia, una visita oficial a Francia y asistirá a la Cumbre Espacial Internacional de París del 7 al 12 de septiembre de 2026.

Las visitas responden las invitaciones de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, Emmanuel Macron, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores./.

VNA
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