Economía

Ciudad Ho Chi Minh acelera medidas para lograr un crecimiento del 10%

El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuará desplegando medidas para alcanzar un crecimiento del 11,07% en el tercer trimestre y contribuir a lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional de al menos 10% en 2026.

Ciudad Ho Chi Minh, principal centro económico, cultural y turístico del país. (Fuente: VNA)
Ciudad Ho Chi Minh, principal centro económico, cultural y turístico del país. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuará desplegando medidas para alcanzar un crecimiento del 11,07% en el tercer trimestre y contribuir a lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional de al menos 10% en 2026.

En los primeros ocho meses, la economía municipal mantuvo una evolución positiva, con avances en numerosos indicadores. Las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios al consumidor alcanzaron casi 50 mil millones de dólares, un aumento interanual del 13,7%.

Las exportaciones sumaron 65,83 mil millones de dólares, un 7,82% más, mientras las importaciones alcanzaron 72,69 mil millones, un incremento del 11,86%. El Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó un 10,8%, los ingresos turísticos superaron los mil millones de dólares, con un crecimiento del 16%, y la captación de inversión extranjera directa (IED) rebasó los 10 mil millones de dólares, un 167,3% más.

El presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, valoró estos resultados como fruto de los esfuerzos de todo el sistema político y las autoridades, así como del acompañamiento de inversores y empresas. No obstante, advirtió que las tareas previstas para septiembre y el tercer trimestre de 2026 son muy exigentes.

Entre las prioridades figuran desembolsar el 100% del capital de inversión pública, alcanzar un crecimiento de dos dígitos y recaudar más de 38 mil millones de dólares en ingresos presupuestarios. También deberá prepararse la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano, aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de agosto y que entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

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Ciudad Ho Chi Minh, principal centro económico, cultural y turístico del país. (Fuente: VNA)



Nguyen Van Duoc pidió implementar con determinación las medidas destinadas a impulsar el crecimiento y cumplir las orientaciones de las autoridades centrales y del Comité del Partido de la ciudad, con especial atención al objetivo de crecimiento del 11,07% en el tercer trimestre.

La ciudad también busca movilizar y utilizar eficazmente los recursos para la inversión en desarrollo, con una meta de recaudación superior a 45,6 mil millones de dólares; acelerar el desembolso de la inversión pública y la ejecución de proyectos clave; y resolver obstáculos relacionados con la planificación, la tierra, las indemnizaciones y el despeje de terrenos, los materiales de construcción y los procedimientos de inversión.

Para el resto de 2026, la urbe prevé aprovechar tanto los motores tradicionales como los nuevos, impulsar la industria, el comercio, los servicios, el turismo, las exportaciones, el sector privado, la innovación, la transformación digital y la transición ecológica, además de intensificar la promoción de la inversión, el comercio, el turismo y los vínculos regionales.

Al mismo tiempo, priorizará proyectos de gran escala, alta tecnología y alto valor añadido que generen importantes efectos indirectos, y continuará perfeccionando sus mecanismos y políticas, mejorando la gestión y acelerando la descentralización y delegación de autoridad, incluida la finalización del sistema jurídico necesario para aplicar la Ley de Desarrollo Urbano en la metrópolis./.

VNA
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