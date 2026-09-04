Comercio electrónico de Vietnam entra en una nueva etapa marcada por la calidad y la confianza

Hanoi (VNA) - El comercio electrónico de Vietnam entra en una nueva etapa en la que la competitividad depende cada vez más de la eficiencia operativa, la calidad, la transparencia y la confianza de los consumidores, en lugar de los precios bajos o el volumen de pedidos.



Según Le Anh Tuan, fundador y director ejecutivo de Firstcom Digital, las tarifas fijas, de pago, infraestructura y servicios pueden representar entre el 24,5% y el 27,6% de los ingresos de los vendedores en las plataformas, lo que evidencia el fin de una etapa de comercio electrónico fácil y de bajo costo.



Al mismo tiempo, los consumidores valoran cada vez más la reputación y la calidad. El 70% está dispuesto a pagar más por vendedores confiables que ofrezcan servicios estables, mientras que el 49% abandonaría una transacción si el vendedor carece de reseñas de compradores anteriores.



La confianza se ha convertido así en un factor clave de competitividad. La transparencia sobre el origen y la calidad de los productos, junto con estándares comunes y políticas claras de posventa, contribuirá a crear un mercado más seguro y a combatir los productos falsificados, imitados o de origen desconocido.



Los nuevos requisitos sobre tributación, identificación de vendedores y transparencia también obligan a las empresas a estandarizar sus operaciones, controlar las mercancías y mejorar los servicios posventa. Desde el 1 de julio de 2026, la Ley de Comercio Electrónico de 2025 y el Decreto 248/2026/ND-CP establecen un nuevo marco jurídico para aumentar la transparencia y las responsabilidades de los actores del mercado.



Kieu Tien Anh, director de operaciones de la plataforma Hi1 - Thuan Viet, señaló que estas regulaciones orientan el mercado hacia una mayor transparencia, seguridad y sostenibilidad, al elevar las exigencias en la verificación de vendedores, la información sobre productos, la protección del consumidor, la gestión de datos y la trazabilidad.



La transformación también abre oportunidades en el comercio electrónico transfronterizo. Según Roger Luo, director regional para Asia Meridional y el Sudeste Asiático de Alibaba.com, el número de nuevos exportadores vietnamitas incorporados a la plataforma entre abril de 2025 y marzo de 2026 aumentó alrededor de un 10% interanual.



Le Hoang Oanh, directora del Departamento de Comercio Electrónico y Economía Digital, indicó que las exportaciones mediante comercio electrónico son uno de los pilares del Plan Maestro Nacional de Desarrollo del Comercio Electrónico para 2026-2030, que busca facilitar el acceso directo de las empresas a consumidores internacionales, reducir costos y mejorar la posición de las marcas vietnamitas.



Las autoridades también promueven un mercado más seguro, transparente y sostenible, mientras las empresas deben gestionar mejor sus datos, controlar los costos, estandarizar operaciones, mejorar los servicios y reducir la dependencia de una sola plataforma. En paralelo, cobra importancia el comercio electrónico verde, desde el embalaje y la logística hasta la entrega de última milla, las devoluciones y el reciclaje.



En general, el comercio electrónico vietnamita está pasando de una competencia basada en la escala a otra centrada en la eficiencia, la transparencia y la confianza, factores que serán decisivos para un desarrollo más sostenible y para elevar los productos vietnamitas en la cadena de valor global./.

VNA