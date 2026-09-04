Inspeccionan en provincia altiplana de Lam Dong labores contra la pesca ilegal

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Una delegación intersectorial del Ministerio de Defensa inspeccionó hoy las labores de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en la provincia altiplana de Lam Dong, en el marco de una campaña especial de inspección destinada a atender las recomendaciones de la Comisión Europea (CE).



La delegación realizó inspecciones sobre el terreno y mantuvo sesiones de trabajo en el puesto fronterizo de Phuoc Loc, la estación de control fronterizo de La Gi y el puerto pesquero homónimo, en el barrio de Phuoc Hoi, entre otros puntos.



Durante la visita, la delegación centró su evaluación en aspectos clave de la gestión de los buques pesqueros y el control de sus entradas y salidas de puerto; la realización de los trámites de entrada y salida mediante el sistema electrónico eCDT; el mantenimiento de registros y los procedimientos de inspección física de los buques que entran y salen de los puertos; el porcentaje de control de los desembarques de productos pesqueros, así como las medidas de gestión aplicadas en los puntos de desembarque situados fuera de los puertos.



La delegación evaluó también el seguimiento de las señales de los dispositivos de monitoreo de buques (VMS), así como la coordinación y el intercambio de información entre las fuerzas de la Guardia Fronteriza y las autoridades de gestión de los puertos pesqueros para controlar las embarcaciones con riesgo o indicios de infracciones.



Según un informe del Comité Directivo para la Prevención y Lucha contra IUU de Lam Dong, hasta la fecha la provincia cuenta con 8.177 buques pesqueros de seis metros de eslora o más registrados y actualizados en la base de datos pesquera nacional VNFishbase, lo que representa el 100% del total.



De los buques pesqueros de la provincia, 3.397 de los 3.868 barcos de 12 metros de eslora o más cuentan con un certificado de inspección técnica vigente, equivalente al 87,82%. En cuanto a las licencias de explotación pesquera, 7.462 de los 8.177 buques de seis metros o más disponen de permisos vigentes, lo que supone el 91,25%. Por otra parte, 1.733 de los 1.902 buques de 15 metros o más cuentan con certificados vigentes de seguridad alimentaria, equivalente al 91,11%.



En relación con los dispositivos de monitoreo de buques (VMS), 1.891 de los 1.902 barcos de 15 metros o más ya han sido equipados con estos dispositivos, alcanzando una cobertura del 99,42%.



Desde comienzos de 2026 hasta la fecha, el Comando de la Guardia Fronteriza de la provincia de Lam Dong ha movilizado 28 operaciones de patrullaje con embarcaciones y lanchas, en las que participaron 148 agentes y soldados, para garantizar la seguridad y el orden y combatir la pesca IUU en las aguas provinciales.



A su vez, los puestos de la Guardia Fronteriza realizaron 901 patrullajes, con la participación de 3.590 agentes y soldados, para reforzar los controles en ríos y zonas costeras de desembarque. En estas operaciones fueron inspeccionados 4.354 buques pesqueros, detectándose infracciones en 79 de ellos, que fueron sancionados.



Tras las inspecciones sobre el terreno y la revisión de los informes de las autoridades competentes, la delegación reconoció los esfuerzos de Lam Dong para aplicar rigurosamente el plan de acción destinado a implementar las medidas contra la pesca IUU, conforme a las directrices del Gobierno y del Primer Ministro.



No obstante, la delegación también señaló varios aspectos que requieren atención y pidió a las autoridades locales y a las fuerzas competentes reforzar la disciplina y solucionar de manera integral las deficiencias y limitaciones existentes. Asimismo, instó a intensificar la labor de divulgación y sensibilización para que los pescadores conozcan mejor sus obligaciones legales y cumplan la normativa al salir a faenar.



Con el objetivo de reforzar la lucha contra la pesca IUU, el Comando de la Guardia Fronteriza de Lam Dong está desplegando una campaña especial de inspección y control en toda la provincia. Esta campaña se prolongará hasta finales de septiembre de 2026.



En este marco, los puestos de la Guardia Fronteriza, en coordinación con las unidades pertinentes, están aplicando de manera simultánea, decidida y eficaz diversas medidas para combatir la pesca IUU y resolver completamente las deficiencias detectadas, así como cumplir las recomendaciones de la CE.



Uno de los principales objetivos es intensificar la divulgación, difusión y educación jurídica para que los pescadores, especialmente los propietarios de embarcaciones, comprendan las políticas del Partido y la legislación del Estado, así como las normas específicas establecidas en los documentos oficiales. También se busca que conozcan claramente las sanciones aplicables, tanto de Vietnam como de los países relacionados, y reforzar la responsabilidad de la población en la denuncia de delitos y en el suministro de información sobre actividades que puedan constituir infracciones de las normas contra la IUU./.

VNA