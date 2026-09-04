Guangxi impulsa cooperación con localidades vietnamitas en inteligencia artificial

Beijing (VNA) - La Región Autónoma Zhuang de Guangxi de China promueve la cooperación con localidades vietnamitas en inteligencia artificial (IA), con énfasis en proyectos basados en necesidades prácticas, cadenas de cooperación estables y mecanismos de coordinación regulares y a múltiples niveles.



Según el Departamento de Datos de Guangxi, esta cooperación se basa en los entendimientos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de ambos países y aprovecha la posición de Guangxi como localidad fronteriza y punto de conexión entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Durante su visita a China y Guangxi en abril pasado, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, expresó su deseo de ampliar la cooperación entre las provincias y ciudades fronterizas vietnamitas y Guangxi en ámbitos como la IA.



Asimismo, en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de 2026, en julio pasado, el secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, anunció iniciativas para impulsar la cooperación en IA con los países en desarrollo, incluida la oferta de 5.000 plazas de formación durante los próximos cinco años y la creación de centros internacionales de cooperación para la aplicación de la IA, con la ASEAN entre sus principales focos.



En este contexto, Guangxi busca desarrollar proyectos de IA adaptados a las necesidades de las localidades vietnamitas. En noviembre de 2025, el Centro de Cooperación para la Aplicación de la IA China-Vietnam inauguró en Hanoi un centro de exhibición. Uno de los principales resultados de la cooperación en I+D es un modelo de lenguaje de gran escala en vietnamita, considerado un proyecto emblemático bilateral.



En abril de 2026, Guangxi y Hanoi firmaron un memorando de cooperación y, tras intercambios y estudios conjuntos, identificaron 28 proyectos de coordinación. Con la ciudad de Hai Phong, Guangxi mantiene un mecanismo de comunicación regular mediante un grupo de trabajo conjunto sobre IA, centrado en la formación de personal, laboratorios de IA y aplicaciones para el diagnóstico médico por imagen, el gobierno digital y zonas urbanas e industriales inteligentes.



Guangxi también prevé aprovechar la Zona de Cooperación de Información China-ASEAN y el Centro de Cooperación para la Aplicación de la IA China-Vietnam para establecer puntos de contacto permanentes destinados a promover tecnologías y conectar proyectos, convirtiendo estas plataformas en referentes de la cooperación bilateral en IA.



La región manifestó su disposición a trabajar con las localidades y organismos competentes de Vietnam para promover una cooperación sustancial en IA y ámbitos relacionados, reforzar la conectividad digital y contribuir a construir una comunidad de futuro compartido entre China y Vietnam cada vez más estrecha./.

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