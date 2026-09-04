Cie-Tec

Guangxi impulsa cooperación con localidades vietnamitas en inteligencia artificial

Guangxi impulsa con Vietnam proyectos de IA basados en necesidades prácticas, formación de talento, I+D, conectividad digital y aplicaciones inteligentes.

Lu Xinning, vicepresidenta de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, declara que Guangxi trabaja para establecer el Centro de Cooperación para Aplicaciones de Inteligencia Artificial China-ASEAN, con el objetivo de aprovechar su papel de puente de conexión entre China y la región. (Fuente: VNA)
Lu Xinning, vicepresidenta de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, declara que Guangxi trabaja para establecer el Centro de Cooperación para Aplicaciones de Inteligencia Artificial China-ASEAN, con el objetivo de aprovechar su papel de puente de conexión entre China y la región. (Fuente: VNA)

Beijing (VNA) - La Región Autónoma Zhuang de Guangxi de China promueve la cooperación con localidades vietnamitas en inteligencia artificial (IA), con énfasis en proyectos basados en necesidades prácticas, cadenas de cooperación estables y mecanismos de coordinación regulares y a múltiples niveles.

Según el Departamento de Datos de Guangxi, esta cooperación se basa en los entendimientos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de ambos países y aprovecha la posición de Guangxi como localidad fronteriza y punto de conexión entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Durante su visita a China y Guangxi en abril pasado, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, expresó su deseo de ampliar la cooperación entre las provincias y ciudades fronterizas vietnamitas y Guangxi en ámbitos como la IA.

Asimismo, en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de 2026, en julio pasado, el secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, anunció iniciativas para impulsar la cooperación en IA con los países en desarrollo, incluida la oferta de 5.000 plazas de formación durante los próximos cinco años y la creación de centros internacionales de cooperación para la aplicación de la IA, con la ASEAN entre sus principales focos.

En este contexto, Guangxi busca desarrollar proyectos de IA adaptados a las necesidades de las localidades vietnamitas. En noviembre de 2025, el Centro de Cooperación para la Aplicación de la IA China-Vietnam inauguró en Hanoi un centro de exhibición. Uno de los principales resultados de la cooperación en I+D es un modelo de lenguaje de gran escala en vietnamita, considerado un proyecto emblemático bilateral.

En abril de 2026, Guangxi y Hanoi firmaron un memorando de cooperación y, tras intercambios y estudios conjuntos, identificaron 28 proyectos de coordinación. Con la ciudad de Hai Phong, Guangxi mantiene un mecanismo de comunicación regular mediante un grupo de trabajo conjunto sobre IA, centrado en la formación de personal, laboratorios de IA y aplicaciones para el diagnóstico médico por imagen, el gobierno digital y zonas urbanas e industriales inteligentes.

Guangxi también prevé aprovechar la Zona de Cooperación de Información China-ASEAN y el Centro de Cooperación para la Aplicación de la IA China-Vietnam para establecer puntos de contacto permanentes destinados a promover tecnologías y conectar proyectos, convirtiendo estas plataformas en referentes de la cooperación bilateral en IA.

La región manifestó su disposición a trabajar con las localidades y organismos competentes de Vietnam para promover una cooperación sustancial en IA y ámbitos relacionados, reforzar la conectividad digital y contribuir a construir una comunidad de futuro compartido entre China y Vietnam cada vez más estrecha./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Guangxi #Vietnam #China #inteligencia artificial
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

Bosque natural del Parque Nacional Bu Gia Map, ciudad de Dong Nai. (Foto: VNA)

Vietnam apunta al mercado regional de captura y almacenamiento de carbono

Vietnam podría convertirse en un actor del mercado de captura y almacenamiento de carbono (CCS) del Sudeste Asiático, valorado en unos 40 mil millones de dólares, aprovechando su potencial de almacenamiento de CO₂ y la experiencia de Petrovietnam, aunque será necesario fortalecer la inversión, la tecnología y el marco regulatorio.

Tecnología cuántica podría marcar el rumbo del mundo durante muchos años. (Foto: VNA)

Visión a largo plazo para el desarrollo de la tecnología cuántica en Vietnam

Tras más de un año de implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, la tecnología cuántica ha pasado a ocupar una posición central y figura entre las tecnologías y productos estratégicos.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung (derecha) recibe al profesor y doctor en Ciencias Nguyen Van Tam, jefe del Departamento de Ciencias de la Computación, Datos e Inteligencia Artificial (IA) del Instituto Politécnico de París (IP Paris). (Foto: chinhphu.vn)

El talento vietnamita, clave para impulsar la inteligencia artificial

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung recibió al profesor Nguyen Van Tam (IP Paris), quien presentó la estrategia "Cinco pilares para el desarrollo de la inteligencia nacional", enfocada en aprovechar el capital humano y la tradición científica de Vietnam para posicionar el país en el ámbito de la inteligencia artificial.

Vietnam obtiene tres premios en ABU Robocon 2026 (Foto: VTV)

Vietnam obtiene tres premios en ABU Robocon 2026

El equipo LH-FOF de la Universidad Lac Hong de Vietnam conquistó el tercer puesto general, el Premio al Mejor Diseño y un reconocimiento de patrocinador en el Concurso de Robots de Asia-Pacífico (ABU Robocon 2026) en Hong Kong, tras destacar por su capacidad técnica frente a 16 delegaciones internacionales.