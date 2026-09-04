“Beyond the Broken Bridge”: una historia de vietnamitas que buscan sus raíces lejos de la patria

Praga (VNA) - En el Centro de Conferencias Hoang Thanh, ubicado en el Centro Comercial Sapa de la capital checa, Cinexia Productions organizó el programa Vietnam – Europe Film Gala, en el que presentó el proyecto cinematográfico internacional “Beyond the Broken Bridge” - Un viaje en busca de las raíces.



La película aborda cuestiones relacionadas con la identidad, la familia y la búsqueda de las raíces de los vietnamitas que viven lejos de su país de origen.



Según los directores Alex Werner, Kristina Schippling y Zhong To, el Centro Comercial Sapa fue elegido como uno de los primeros lugares de rodaje debido a que concentra a una numerosa comunidad vietnamita en Praga y constituye un espacio donde la cultura y la vida comunitaria vietnamitas tienen una presencia visible en el corazón de Europa.



El director Alex Werner señaló que quedó impresionado por el ambiente del Centro Comercial Sapa, que, a su juicio, transmite la sensación de una “pequeña Hanoi” en medio de Europa. Las personas, el ritmo de vida y las actividades comerciales del lugar aportan elementos auténticos a la película. El equipo también seleccionó actores y buscó comerciantes, trabajadores, jóvenes y familias vietnamitas para participar en papeles secundarios y escenas con figurantes.



“Beyond the Broken Bridge” no se limita a narrar un viaje de regreso a Vietnam, sino que se centra en cuestiones relacionadas con la identidad y con el lugar al que cada persona siente que realmente pertenece.



El codirector Zhong To señaló que muchos vietnamitas que crecen en el extranjero deben conciliar los valores familiares y comunitarios heredados de generaciones anteriores con un entorno occidental que concede mayor importancia al individualismo. A su juicio, estas diferencias pueden generar una brecha entre generaciones, pero también ofrecen un material valioso para explorar la identidad vietnamita en una sociedad multicultural.



Por su parte, la codirectora Kristina Schippling, escritora y directora residente en Berlín (Alemania), presta especial atención a la pregunta “¿Quién soy?”. Según Schippling, se trata de una cuestión universal en un mundo cada vez más multicultural. Se espera que la perspectiva internacional del equipo permita que la historia de los vietnamitas que viven lejos de su patria llegue a un público internacional más amplio.



Tras Praga, el equipo tiene previsto continuar el rodaje en Ciudad Ho Chi Minh, la urbe central de Da Nang, Mui Ne, provincia de Lam Dong y Hanoi, antes de regresar a Praga en enero del próximo año para realizar las escenas correspondientes al invierno. Se espera que el contraste entre el invierno europeo y el entorno tropical de Vietnam contribuya a definir la identidad visual de la película y el recorrido emocional de sus personajes.



Según Zhong To, la película busca ofrecer una mirada más profunda sobre los vietnamitas, más allá de las imágenes habituales relacionadas con la gastronomía y la cultura, para centrarse en la vida de las familias migrantes, las diferencias generacionales y la necesidad de encontrar un lugar al que pertenecer.



A través de “Beyond the Broken Bridge”, el equipo espera acercar la historia de los vietnamitas que viven lejos de su patria al público internacional y contribuir, al mismo tiempo, al fortalecimiento de los intercambios cinematográficos y culturales entre Vietnam y Europa./.

VNA