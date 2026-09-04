Experto surcoreano destaca el potencial de cooperación educativa con Vietnam

Seúl (VNA)- Con motivo de la próxima visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Corea del Sur, el profesor Park Yeon Kwan, jefe del Departamento de Lengua Vietnamita de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, compartió opiniones sobre el potencial de cooperación en educación y formación de recursos humanos entre ambos países.



Al responder a las preguntas del corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Seúl, el experto surcoreano relató que eligió el vietnamita y Vietnam como campo de investigación académica cuando ingresó a la universidad en 1988.



En aquel momento, Vietnam llevaba menos de dos años de implementación de la política de Doi Moi (Renovación), mientras que ambos países aún no habían establecido relaciones diplomáticas y los intercambios bilaterales eran prácticamente inexistentes, recordó.



Sin embargo, precisamente en ese contexto, percibió que Corea del Sur tenía una marcada escasez de expertos en Vietnam y consideró que el proceso de reformas y apertura iniciado por el país indochino con la Renovación ofrecería amplias perspectivas para las relaciones bilaterales en el futuro.



Al referirse al papel de las visitas de alto nivel y los intercambios parlamentarios en el fortalecimiento de los vínculos binacionales, Park subrayó que las asambleas nacionales representan a los pueblos de cada país, por lo que los intercambios entre ambos órganos legislativos revisten una importancia especial.



Según el profesor, actualmente viven cerca de 190.000 surcoreanos en Vietnam y unos 340.000 vietnamitas en Corea del Sur. Asimismo, en 2025, alrededor de 4,33 millones de surcoreanos viajaron a Vietnam, mientras que unos 630.000 vietnamitas visitaron Corea del Sur. La magnitud de los intercambios pueblo a pueblo se ha vuelto, por tanto, considerable.



En el contexto de la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral, Park afirmó que la educación, especialmente la enseñanza de idiomas, constituye una base fundamental para impulsar de manera sostenible los vínculos entre ambos países.



Un claro reflejo de esta transformación es el fuerte desarrollo de la enseñanza del idioma coreano en Vietnam. En 2025, 48 universidades vietnamitas ofrecían carreras de idioma coreano y/o estudios coreanos, con un total de 27.222 estudiantes matriculados. Si se incluyen quienes estudian coreano fuera de programas especializados, el número total superaba los 50.000.



En Corea del Sur, los estudiantes de vietnamita también tienen ante sí numerosas oportunidades profesionales. Los graduados de estudios vietnamitas e idioma vietnamita de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros no solo trabajan en grandes corporaciones como Samsung, Hyundai y POSCO, sino que también desarrollan su carrera en ámbitos especializados como la diplomacia, el derecho, la contabilidad y el periodismo.



Por ello, señaló el profesor, la educación lingüística del futuro no debe limitarse al desarrollo de competencias en un idioma extranjero, sino que debe formar profesionales capaces de dominar la lengua y, al mismo tiempo, comprender profundamente la historia, la cultura, la economía y la sociedad de ambos países. Estas personas se convertirán en puentes fundamentales entre Vietnam y Corea del Sur.



En cuanto a la cooperación entre instituciones educativas, universidades y centros de investigación de ambos países, Park consideró que existe un enorme potencial. A su juicio, en el futuro será necesario ir más allá del intercambio de estudiantes y profesores y orientar la cooperación hacia la investigación conjunta, los programas de titulación compartida y otras modalidades de colaboración más sustanciales.



Al mismo tiempo, en sectores estratégicos de futuro como la inteligencia artificial (IA), las tecnologías digitales, los semiconductores, la biotecnología médica, la protección ambiental y la energía, las universidades y centros de investigación de ambos países pueden trabajar conjuntamente en la investigación y la formación de recursos humanos.



El académico aconsejó a los jóvenes que estudian vietnamita que no consideren esta lengua simplemente como un idioma extranjero. Además de desarrollar sus competencias lingüísticas, deben profundizar en la historia, la cultura, la economía y la sociedad de Vietnam. Lo más importante, subrayó, es que ellos mismos forman parte de la generación que contribuirá directamente a forjar el futuro de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur./.

VNA