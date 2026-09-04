Entregan decisión de ascenso de rango militar a un oficial vietnamita

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, entregó hoy la decisión sobre el ascenso al rango de coronel general al teniente general Le Quang Dao, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam.



En su intervención en la ceremonia, To Lam, quien también desempeña los cargos de comandante de las Fuerzas Armadas Populares y presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, destacó que el ascenso del rango militar constituye un reconocimiento y una alta valoración del Partido, el Estado y el pueblo al esfuerzo, el proceso de formación y las importantes contribuciones de Le Quang Dao a la construcción del Ejército, el fortalecimiento de la defensa nacional y la protección de la Patria.



Al mismo tiempo, refleja la confianza depositada en el contingente de cuadros dirigentes y de mando de nivel estratégico del Ejército Popular de Vietnam.



Según el líder, Quang Dao es un oficial con una sólida formación, forjado desde las bases, con firmeza política y un método y estilo de trabajo científico y meticuloso. Posee, además, una destacada capacidad para analizar, evaluar, pronosticar y resolver eficazmente los problemas que surgen en la práctica.



En el contexto de que la causa de construcción y defensa de la Patria entra en una nueva era, marcada por oportunidades y desafíos entrelazados, To Lam pidió al Quang Dao continuar promoviendo las heroicas tradiciones del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam; mantener firmes las cualidades morales revolucionarias y la lealtad absoluta al Partido, la Patria y el pueblo, haciendo honor al título de “Soldado del Tío Ho”.



Asimismo, le instó a continuar renovando el pensamiento estratégico, elevar la calidad de la investigación, el pronóstico y el asesoramiento estratégico en materia militar y de defensa, así como tomar la iniciativa para resolver de manera oportuna y eficaz las situaciones que se presenten, evitando caer en la sorpresa o la pasividad.



El dirigente expresó su confianza en que el coronel general, junto con el colectivo de la Comisión Militar Central, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor General, promoverá el espíritu de solidaridad, proactividad y creatividad para cumplir con éxito las tareas militares y de defensa; consolidar una defensa de todo el pueblo estrechamente vinculada a una sólida postura de seguridad pública popular; y acelerar la hoja de ruta para construir un Ejército Popular de Vietnam revolucionario, regular, de élite y moderno.



Con ello, se contribuirá a proteger firmemente la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la Patria, al tiempo que se construirán organizaciones del Partido transparentes y sólidas, unidades integralmente fuertes y un contingente de oficiales y soldados con firmeza política, buenas cualidades morales y capacidad profesional y militar acorde con las exigencias de sus respectivas funciones.



Al aceptar la nueva responsabilidad, Quang Dao expresó su honor y afirmó que asumirá plenamente las orientaciones del máximo dirigente vietnamita. Reiteró su lealtad absoluta al Partido, la Patria y el pueblo, y se comprometió a cultivar, formarse, estudiar y aplicar constantemente el pensamiento, la moral y el estilo de vida de Ho Chi Minh, promoviendo las cualidades del “Soldado del Tío Ho” para cumplir satisfactoriamente todas las tareas encomendadas./.

VNA