Vietnam endurece control de las infracciones de propiedad intelectual

Hanoi (VNA) - Tras tres meses de aplicación del Despacho Oficial N.º 38/CD-TTg del Primer Ministro, Vietnam ha logrado avances en la detección y sanción de infracciones de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en productos falsificados, el entorno digital y los casos de gran escala o gravedad.



Según Le Huy Anh, subdirector de la Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde la emisión del mencionado documento el 5 de mayo de 2026, las fuerzas competentes detectaron 4.562 casos con indicios de infracción. De ellos, 3.872 fueron sancionados administrativamente, con multas por cerca de 1,78 millones de dólares y un valor de productos infractores cercano a 5,67 millones de dólares. En total, 3.925 organizaciones y personas fueron sancionadas.



Las autoridades decidieron iniciar procedimientos judiciales contra 135 casos, mientras los tribunales populares de distintos niveles admitieron 32 y juzgaron 14, con 17 acusados. Solo en julio, se detectaron 1.250 casos, se sancionaron administrativamente 1.116 y se iniciaron procedimientos judiciales contra 50.

Las etiquetas de autenticación y trazabilidad digital contribuyen a proteger la reputación y la marca de los productos. (Foto: VNA)





La lucha contra las infracciones en el entorno digital también se intensificó. Las autoridades bloquearon el acceso a 2.373 sitios web infractores, incluidos aquellos que ofrecían películas, libros y transmisiones deportivas ilegales, así como páginas de venta de productos con indicios de violación de derechos de propiedad industrial. Solo en julio fueron bloqueados 271 sitios.



En adelante, el Ministerio de Ciencia y Tecnología continuará coordinándose con otros ministerios, organismos y localidades para reforzar de forma permanente la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual, sin zonas prohibidas ni excepciones. También analizará los resultados para identificar nuevos ámbitos, zonas y modalidades de infracción, mejorar la coordinación interinstitucional y perfeccionar los mecanismos de cooperación durante el período 2026-2030.



Una prioridad será combatir las infracciones en el comercio electrónico y el entorno digital, mediante una mayor coordinación con las plataformas de comercio electrónico, organizaciones intermediarias y organismos competentes para detectar infracciones, preservar pruebas y bloquear y sancionar cuentas, tiendas y sitios infractores.



Asimismo, se impulsará la construcción, estandarización y puesta en común de datos para formar gradualmente una base compartida sobre casos, infractores, productos y modalidades de violación. Esta herramienta permitirá mejorar el análisis de riesgos, las alertas tempranas y la identificación de objetivos prioritarios de inspección.



La Oficina de Propiedad Intelectual también renovará las actividades de comunicación y sensibilización, con orientaciones prácticas para que ciudadanos y empresas puedan identificar productos, contenidos y conductas con indicios de infracción, proteger sus derechos, recopilar pruebas y notificar a las autoridades competentes.



Paralelamente, se reforzará la divulgación de las responsabilidades de empresas, plataformas de comercio electrónico y consumidores en la construcción de un entorno empresarial saludable./.