Economía

Consumo interno y turismo impulsan la economía de Vietnam

El consumo interno de Vietnam creció 13,3% hasta agosto de 2026, mientras el país recibió 15,9 millones de turistas internacionales, un récord para el período.

El supermercado MM Mega Market An Phu en Ciudad Ho Chi Minh está brillantemente decorado para el Día Nacional. Foto: VNA
El supermercado MM Mega Market An Phu en Ciudad Ho Chi Minh está brillantemente decorado para el Día Nacional. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - El consumo interno de Vietnam mantuvo un fuerte crecimiento en los primeros ocho meses de 2026, mientras el turismo continuó recuperándose, contribuyendo al dinamismo del sector servicios y de la economía nacional.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios al consumidor alcanzaron en agosto 679,8 billones de dongs (26 mil millones de dólares), un 14,9% más interanual. En los primeros ocho meses, sumaron 5.240 billones de dongs (201 mil millones de dólares), un aumento del 13,3%.

La mayoría de los principales grupos de bienes registraron incrementos en agosto. Las ventas de otros combustibles aumentaron un 25,9% interanual; las de madera y materiales de construcción, un 24,8%; las de gemas, metales preciosos y productos relacionados, un 19,2%; y las de alimentos y productos alimenticios, un 12,9%. En cambio, las ventas de automóviles disminuyeron un 1,8%.

En los primeros ocho meses, las ventas minoristas de bienes alcanzaron 3.950 billones de dongs (152 mil millones de dólares), equivalentes al 75,4% del total y un aumento interanual del 12,8%. Da Nang registró el mayor crecimiento entre las principales localidades, con un 14,2%, seguida de Quang Ninh (13,9%), Can Tho y Hai Phong (13,1% cada una), Hanoi (12,8%) y Ciudad Ho Chi Minh (12,2%).

Los servicios al consumidor también crecieron con fuerza. Los ingresos por alojamiento y restauración alcanzaron 670,3 billones de dongs (25,7 mil millones de dólares), un 16,4% más interanual. Da Nang lideró el crecimiento con un 21,4%, seguida de Khanh Hoa (20,4%), Hue (20,2%), Lam Dong (19,5%) y Thanh Hoa (17,5%).

El turismo fue uno de los principales impulsores del sector. Los ingresos por servicios turísticos alcanzaron 68,7 billones de dongs (2,64 mil millones de dólares), un 17,1% más interanual. Quang Ninh registró el mayor crecimiento, con un 26,5%, seguida de An Giang (21,8%), Ciudad Ho Chi Minh (16%), Da Nang (15,9%) y Hanoi (14,1%).

Vietnam recibió aproximadamente 1,99 millones de visitantes internacionales en agosto, un 18,4% más que un año antes. En los primeros ocho meses, el país recibió 15,9 millones de visitantes extranjeros, un aumento interanual del 14,4% y un récord para este período en los últimos años.

La Oficina Nacional de Estadísticas atribuyó el crecimiento del turismo a las políticas coordinadas, la estabilidad social, las condiciones de visado cada vez más favorables, la promoción turística y la diversificación de productos, además de los atractivos paisajes, la rica gastronomía y los precios competitivos de Vietnam.

Nguyen Thu Oanh, directora del Departamento de Estadísticas de Servicios y Precios de la oficina, afirmó que se espera que el mercado nacional de comercio minorista y servicios al consumidor continúe contribuyendo al crecimiento económico de Vietnam en 2026./.

VNA
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Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

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