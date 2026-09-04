Consumo interno y turismo impulsan la economía de Vietnam

Hanoi (VNA) - El consumo interno de Vietnam mantuvo un fuerte crecimiento en los primeros ocho meses de 2026, mientras el turismo continuó recuperándose, contribuyendo al dinamismo del sector servicios y de la economía nacional.



Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios al consumidor alcanzaron en agosto 679,8 billones de dongs (26 mil millones de dólares), un 14,9% más interanual. En los primeros ocho meses, sumaron 5.240 billones de dongs (201 mil millones de dólares), un aumento del 13,3%.



La mayoría de los principales grupos de bienes registraron incrementos en agosto. Las ventas de otros combustibles aumentaron un 25,9% interanual; las de madera y materiales de construcción, un 24,8%; las de gemas, metales preciosos y productos relacionados, un 19,2%; y las de alimentos y productos alimenticios, un 12,9%. En cambio, las ventas de automóviles disminuyeron un 1,8%.



En los primeros ocho meses, las ventas minoristas de bienes alcanzaron 3.950 billones de dongs (152 mil millones de dólares), equivalentes al 75,4% del total y un aumento interanual del 12,8%. Da Nang registró el mayor crecimiento entre las principales localidades, con un 14,2%, seguida de Quang Ninh (13,9%), Can Tho y Hai Phong (13,1% cada una), Hanoi (12,8%) y Ciudad Ho Chi Minh (12,2%).



Los servicios al consumidor también crecieron con fuerza. Los ingresos por alojamiento y restauración alcanzaron 670,3 billones de dongs (25,7 mil millones de dólares), un 16,4% más interanual. Da Nang lideró el crecimiento con un 21,4%, seguida de Khanh Hoa (20,4%), Hue (20,2%), Lam Dong (19,5%) y Thanh Hoa (17,5%).



El turismo fue uno de los principales impulsores del sector. Los ingresos por servicios turísticos alcanzaron 68,7 billones de dongs (2,64 mil millones de dólares), un 17,1% más interanual. Quang Ninh registró el mayor crecimiento, con un 26,5%, seguida de An Giang (21,8%), Ciudad Ho Chi Minh (16%), Da Nang (15,9%) y Hanoi (14,1%).



Vietnam recibió aproximadamente 1,99 millones de visitantes internacionales en agosto, un 18,4% más que un año antes. En los primeros ocho meses, el país recibió 15,9 millones de visitantes extranjeros, un aumento interanual del 14,4% y un récord para este período en los últimos años.



La Oficina Nacional de Estadísticas atribuyó el crecimiento del turismo a las políticas coordinadas, la estabilidad social, las condiciones de visado cada vez más favorables, la promoción turística y la diversificación de productos, además de los atractivos paisajes, la rica gastronomía y los precios competitivos de Vietnam.



Nguyen Thu Oanh, directora del Departamento de Estadísticas de Servicios y Precios de la oficina, afirmó que se espera que el mercado nacional de comercio minorista y servicios al consumidor continúe contribuyendo al crecimiento económico de Vietnam en 2026./.

VNA