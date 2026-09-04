Máximo dirigente vietnamita recibe al embajador de Francia

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, recibió hoy en Hanoi al embajador de Francia en Hanoi, Olivier Brochet, con motivo del término de su mandato en Vietnam.



Durante el encuentro, To Lam reconoció sus contribuciones entusiastas, activas, responsables y eficaces, así como las de la Embajada de Francia, al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Francia durante los últimos tres años.



Afirmó que Vietnam concede siempre gran importancia a sus relaciones con Francia, el primer socio estratégico integral de Vietnam en la Unión Europea.



Señaló que los vínculos bilaterales cuentan actualmente con una base política favorable, un alto nivel de confianza y una cooperación cada vez más amplia en diversos ámbitos.



La aprobación del Plan de Acción para el período 2026-2028 constituye un paso importante para concretar el nuevo marco de relaciones y generar un nuevo impulso a la cooperación bilateral en el futuro.



Al expresar su satisfacción por los resultados alcanzados, To Lam destacó que la cooperación económica, comercial y de inversión desempeña un papel cada vez más importante, con nuevos proyectos en ámbitos en los que Francia posee fortalezas y Vietnam tiene necesidades, como la aeronáutica y el espacio, la energía, el transporte y el ferrocarril.



Los ámbitos tradicionales, como la cultura, la salud, la educación y formación, la justicia y la cooperación entre localidades, continúan desarrollándose; mientras que la ciencia y la tecnología se están convirtiendo cada vez más en una nueva área de cooperación de importancia estratégica, señaló.



En cuanto a las orientaciones para el futuro, el dirigente vietnamita propuso que ambas partes mantengan los intercambios y contactos de alto nivel, implementen eficazmente los mecanismos y acuerdos de cooperación existentes y amplíen proactivamente nuevas áreas de cooperación acordes con las necesidades de desarrollo de cada país.



Destacó la necesidad de priorizar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, defensa y seguridad, conexión entre empresas y localidades, educación y formación, enseñanza del francés, cultura e intercambio entre los pueblos.



Al afirmar que Vietnam está dispuesto a crear condiciones favorables para que las empresas y los inversores franceses operen a largo plazo y de manera eficaz en el país, pidió a Francia alentar a sus empresas a incrementar sus inversiones y ampliar sus actividades en Vietnam, así como promover la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA), contribuyendo a facilitar aún más la cooperación en materia de inversiones entre ambos países.



To Lam pidió al embajador Olivier Brochet que, en su nuevo cargo continúe contribuyendo a la labor de asesoramiento y promoviendo los intercambios entre los organismos diplomáticos de ambos países, así como ampliando la cooperación en formación y educación, especialmente en la enseñanza del francés y la capacitación de funcionarios, la conexión entre empresas y localidades y los intercambios entre los pueblos.



Por su parte, Olivier Brochet valoró los logros de desarrollo de Vietnam, así como su creciente papel y posición en la región y en el mundo, y afirmó que Francia desea acompañar a Vietnam en la actual nueva era de desarrollo.



Brochet expresó su satisfacción por haber contribuido al proceso de elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral y afirmó que, desde su nuevo cargo, continuará prestando atención y apoyando el fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Francia en ámbitos de cooperación estratégicos y prácticos en el futuro./.

VNA