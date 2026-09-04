Vietnam refuerza control de precios para contener inflación en 2026

Hanoi, 04 ago (VNA)- El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang, jefe del Comité Directivo de Gestión de Precios, presidió hoy una reunión en Hanoi para evaluar los resultados de la gestión y regulación de precios durante los primeros ocho meses de 2026 y orientar las labores relativas para los cuatro meses restantes del año.



En la cita, el subjefe de Gobierno informó que la gestión y regulación de precios durante los primeros ocho meses de 2026 se desarrolló en un contexto marcado por constantes fluctuaciones y numerosos desafíos. Señaló que, en los meses restantes del año, la economía mundial seguirá afrontando impactos adversos que podrían repercutir negativamente en los precios y aumentar las presiones inflacionarias.



A estos factores externos se suma el impulso al desembolso de la inversión pública y la aceleración de numerosos proyectos, especialmente de infraestructura clave, lo que incrementará la demanda de electricidad, materiales de construcción, combustibles y materias primas.



Respecto a las tareas y soluciones para los meses restantes de 2026, el viceprimer ministro subrayó la necesidad de cumplir simultáneamente el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos y controlar eficazmente la inflación para garantizar la estabilidad macroeconómica.



Tras señalar que el margen de maniobra para el índice de precios al consumidor (IPC) en lo que resta del año es prácticamente inexistente, Van Thang instó a los ministerios, sectores y localidades a concentrarse en aplicar medidas rigurosas de gestión y control de precios.



En específico, encargó al Ministerio de Finanzas liderar el seguimiento estrecho de la evolución del IPC, consolidar los datos proporcionados por los ministerios y sectores sobre la evolución de los precios de los bienes esenciales en el mercado y actualizar periódicamente los escenarios de inflación, tanto trimestrales como anuales. Asimismo, deberá asesorar al Comité Directivo de Gestión de Precios y al Gobierno sobre medidas de regulación acordes con la evolución de la economía nacional e internacional.



El Banco Estatal de Vietnam gestionará la política monetaria de manera activa y flexible, en estrecha coordinación con la política fiscal, con el objetivo de controlar la inflación y respaldar el crecimiento económico. Deberá vigilar atentamente la evolución del tipo de cambio, las tasas de interés, el crédito, la oferta monetaria y los flujos internacionales de capital, y adoptar de forma proactiva medidas para limitar los efectos de la inflación importada.



Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio realizará un seguimiento estrecho de las cotizaciones internacionales del petróleo crudo, los combustibles refinados, el gas licuado, el carbón y otras fuentes esenciales de energía. Asimismo, instruirá a las empresas mayoristas para garantizar el suministro de combustibles destinado a la producción, el comercio y el consumo, evitando interrupciones en la cadena de abastecimiento o prácticas de acaparamiento ante expectativas de aumentos de precios.



La cartera también coordinará la oferta y la demanda de productos esenciales a escala nacional, garantizando el equilibrio en el suministro de bienes estratégicos en cualquier circunstancia.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente vigilará de cerca la producción, la oferta, la demanda y los precios de alimentos esenciales como arroz, carne de cerdo, carne de ave, productos pesqueros, frutas y hortalizas. Asimismo, elaborará de manera proactiva planes para garantizar el suministro de alimentos en todos los escenarios y prevenir posibles escaseces locales que puedan provocar fluctuaciones anómalas de precios.



El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang interviene en la reunión (Foto: chinhphu.vn)



El Ministerio de Construcción se encargará de seguir y evaluar la evolución de los precios de los materiales de construcción, la vivienda, los bienes raíces y los costos de edificación, y propondrá soluciones para estabilizar el mercado de insumos destinados a la construcción. También reforzará las inspecciones y controles sobre el cumplimiento de la legislación en materia de precios por parte de las empresas de transporte y servicios logísticos.



El Ministerio de Salud supervisará estrictamente la evolución de los precios de los medicamentos, insumos médicos, reactivos de laboratorio, equipos médicos y servicios sanitarios, al tiempo que garantizará el suministro suficiente de medicamentos y material sanitario para satisfacer las necesidades de la población a precios razonables.



El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo supervisará las fluctuaciones de precios en alojamiento, turismo y servicios de viaje en las principales zonas turísticas.



Los Comités Populares de las provincias y ciudades deberán aplicar de manera proactiva programas de estabilización del mercado adaptados a las condiciones específicas de cada localidad. Asimismo, vigilarán de cerca la oferta, la demanda y los precios de los bienes esenciales en sus respectivos territorios y adoptarán medidas oportunas para corregir cualquier aumento anómalo de los precios.



Van Thang precisó que, ante las exigencias y tareas planteadas para controlar el IPC hasta finales de año, el Comité Directivo de Gestión de Precios celebrará reuniones mensuales con las localidades para supervisar la evolución de los precios.



De acuerdo con el informe presentado por el viceministro de Finanzas Le Tan Can, el IPC promedio de los primeros ocho meses del año aumentó un 4,45%, acercándose al objetivo de control de la inflación fijado para 2026.



El Ministerio de Finanzas ha actualizado dos escenarios de inflación para 2026, con incrementos proyectados de entre el 4,5% y el 5%, la misma previsión proporcionada por el Banco Estatal de Vietnam.



Los participantes en la reunión coincidieron en la necesidad de fortalecer la capacidad de pronóstico y los mecanismos de alerta temprana ante los factores que generan presiones inflacionarias; continuar aplicando la política fiscal de manera estricta y eficiente; gestionar la política monetaria con proactividad, flexibilidad y coordinación; regular los precios de los bienes y servicios administrados por el Estado de acuerdo con una hoja de ruta adecuada; y reforzar la comunicación y la transparencia en la información relacionada con los precios./.