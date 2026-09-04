Turismo

Hanoi presenta oferta turística en Feria de Industrias Culturales y Turismo de China

Hanoi presenta sus atractivos culturales, patrimoniales y gastronómicos en la Feria de Industrias Culturales y Turismo de China 2026 para atraer más visitantes chinos.

Hanoi inaugura un pabellón de 100 metros cuadrados con el lema "Hanoi: Cooperación y Desarrollo" en la Feria de la Industria Cultural y el Turismo de China 2026. (Foto: hanoimoi.vn)
Hanoi inaugura un pabellón de 100 metros cuadrados con el lema "Hanoi: Cooperación y Desarrollo" en la Feria de la Industria Cultural y el Turismo de China 2026. (Foto: hanoimoi.vn)

Beijing (VNA) - Hanoi, capital de Vietnam, inauguró su pabellón y organizó un programa de presentación del destino turístico en la Feria de Industrias Culturales y Turismo de China 2026, con el objetivo de promocionar sus destacados valores culturales, patrimoniales y gastronómicos, así como su gente y sus productos característicos.

La iniciativa busca también reforzar la conexión entre empresas, fomentar el intercambio de visitantes y abrir oportunidades para desarrollar circuitos turísticos combinados entre ambos mercados.

La Feria de Industrias Culturales y Turismo de China 2026 se celebra del 3 al 6 de septiembre en la ciudad de Tianjin. Hanoi participa con un pabellón de 100 metros cuadrados bajo el lema “Hanoi - Cooperación y desarrollo”.

Además de presentar sus principales valores culturales y patrimoniales, su gastronomía, su gente y sus productos turísticos característicos, representantes y empresas de Hanoi y socios chinos intercambiaron opiniones sobre oportunidades de cooperación, conexión de circuitos turísticos e intercambio de visitantes.

Durante los cuatro días de la feria, se llevarán a cabo diversas actividades comerciales y de conexión empresarial, creando oportunidades para que las empresas turísticas de Hanoi se reúnan directamente con agencias de viajes y compañías del sector de China. Estas actividades permitirán ampliar las redes de socios, promover programas para atraer turistas chinos a Hanoi y reforzar la presencia de la marca turística de la capital en el mercado internacional.

En el marco del programa, Nguyen Tran Quang, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, participó hoy en el foro general de la feria y pronunció un discurso para presentar el turismo de la capital vietnamita. Asimismo, un video promocional sobre el turismo de Hanoi fue proyectado alternativamente en la pantalla principal instalada por el comité organizador de la feria.

Entre los productos turísticos destacados que presenta Hanoi en la feria figuran los recorridos por el centro histórico, que incluyen la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Templo de la Literatura, el lago Hoan Kiem y el casco antiguo de Hanoi; los circuitos gastronómicos y de vida nocturna; las visitas a aldeas de oficios tradicionales, así como programas de turismo cultural y patrimonial combinados con experiencias de la vida local.

China es actualmente el mayor mercado emisor de turistas hacia Vietnam. En 2025, el país indochino recibió más de 5,28 millones de visitantes chinos, cifra que representó alrededor del 25% del total de llegadas internacionales. De ellos, Hanoi recibió más de 670.965 turistas chinos que realizaron estancias y representaron más del 12% del total de visitantes internacionales que se alojaron en la capital./.

VNA
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