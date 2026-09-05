Carta del máximo dirigente vietnamita al sector educativo con motivo del nuevo curso académico

Hanoi (VNA) - Con motivo del inicio del curso escolar 2026-2027, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, dirigió una carta de aliento y un mensaje a los docentes, directivos y trabajadores del sector educativo, así como a los padres, alumnos, estudiantes y cursantes de todo el país.



La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presenta el texto íntegro de la carta:



Estimados maestros y maestras, directivos y trabajadores del sector educativo; queridos alumnos, estudiantes y cursantes, y padres de familia de todo el país:



En el ambiente festivo del inicio del nuevo curso escolar, mientras el sonido de los tambores de apertura resuena desde las escuelas en el corazón de las ciudades hasta los centros educativos de las zonas fronterizas e insulares, les envío mis más afectuosos saludos y mejores deseos a los maestros y maestras, directivos y trabajadores del sector educativo, a los alumnos, estudiantes y cursantes, así como a los padres de familia de todo el país, y les deseo un exitoso nuevo curso escolar.



Durante el curso 2025-2026, el sector educativo se esforzó por superar las dificultades y continuar renovando los programas, métodos y modelos de gestión, mejorando la calidad de la educación integral en todos los niveles y promoviendo la autonomía universitaria, la educación profesional, la investigación científica, la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial. Las condiciones de estudio siguieron mejorando, mientras que los estudiantes y docentes de las zonas desfavorecidas recibieron un mayor apoyo.



Tras un año de aplicación de la Resolución 71-NQ/TW del Buró Político, numerosas políticas innovadoras en materia de educación y formación han sido institucionalizadas y están entrando gradualmente en la vida. La Ley de Docentes, junto con las nuevas políticas sobre tasas de matrícula, libros de texto y regímenes para los docentes, refleja la profunda atención del Partido, el Estado y toda la sociedad a la labor de formación de las nuevas generaciones.



En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, quiero elogiar calurosamente los esfuerzos y logros de todo el sector y expresar mi sincero agradecimiento a las generaciones de docentes, directivos y trabajadores que han dedicado su vida a esta profesión y se han entregado plenamente a sus alumnos; reconocer el espíritu de estudio y el empeño de los alumnos, estudiantes y cursantes; y agradecer a los padres y al pueblo por su confianza, apoyo y acompañamiento permanente a las escuelas.



Quiero expresar un reconocimiento especial a los maestros y maestras que cada día permanecen en las escuelas y aulas de las zonas montañosas, fronterizas, insulares y de otras regiones que aún afrontan numerosas carencias, superando las dificultades para mantener encendida la llama del conocimiento y garantizar que ningún alumno pierda su derecho a asistir a la escuela. En cada etapa del crecimiento de un alumno está la dedicación de su maestro; en cada avance de la nación están los cimientos de la educación.



El curso escolar 2026-2027 debe generar cambios reales en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, la equidad en el acceso a la educación, las capacidades de los estudiantes y la confianza de la sociedad. Cada escuela debe ser un lugar donde los estudiantes sean respetados y escuchados, se les anime a aprender por sí mismos y a desarrollar sus habilidades; donde se descubran y apoyen los talentos y donde los alumnos en circunstancias difíciles no queden rezagados. Los logros deben estar vinculados al progreso real de cada estudiante, a la honestidad en la enseñanza y el aprendizaje y a la alegría de acudir a la escuela.



Insto al sector educativo a renovar con firmeza su pensamiento y sus métodos de gestión, otorgando facultades junto con responsabilidades de rendición de cuentas y reduciendo las presiones administrativas para que los docentes puedan dedicar más tiempo y esfuerzo a su labor profesional y a sus alumnos. La evaluación debe colocar al estudiante en el centro, combatir la búsqueda de logros formales, la obsesión por las calificaciones y la excesiva presión de los exámenes.



Cuidar la educación significa, ante todo, cuidar a los docentes, para que puedan ejercer su profesión con tranquilidad, preservar su dignidad y mejorar constantemente sus conocimientos y competencias profesionales. La profesión docente es dignificada por la inteligencia, los conocimientos, el carácter, el amor y, sobre todo, por el ejemplo del maestro. Una palabra de aliento en el momento adecuado puede encender la confianza; una escucha sincera puede abrir un futuro para un alumno.



Ante los profundos cambios de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial, la educación debe ampliar activamente las oportunidades de acceso al conocimiento y elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. La tecnología debe estar al servicio de las personas y contribuir a mejorar la educación. Cuanto más se apliquen tecnologías modernas, más deben las escuelas cultivar el pensamiento independiente, la integridad académica, la responsabilidad, la conciencia ciudadana y los valores humanitarios que ninguna máquina puede sustituir.



Queridos alumnos, estudiantes y cursantes:



El mundo cambia cada día. Lo aprendido puede quedar rápidamente obsoleto, pero el espíritu de aprendizaje, la determinación, la capacidad creativa, la honestidad y la voluntad de superación siempre tendrán valor. Espero que cultiven sus sueños, estudien con perseverancia, dominen la tecnología, sepan levantarse después de los fracasos y pongan su talento al servicio del pueblo y del país.



Cada maestro y maestra, con amor por su profesión y espíritu de comprensión, debe seguir transmitiendo a sus alumnos la pasión por aprender, la confianza en sí mismos y la aspiración de contribuir a la sociedad.



Los padres, junto con las escuelas, deben educar a sus hijos con amor y respeto, valorando su proceso de crecimiento no solo a través de las calificaciones, sino también de sus cualidades, actitud ante la vida y espíritu de aprendizaje.



Los comités del Partido, las autoridades y toda la sociedad deben seguir realizando inversiones concretas en educación, especialmente en las zonas desfavorecidas, para que el lugar de nacimiento o las circunstancias familiares no obstaculicen el camino educativo ni el futuro de una persona.



Con la tradición de amor por el estudio de la nación, la dedicación del cuerpo docente y las aspiraciones de las nuevas generaciones, confío en que el curso escolar 2026-2027 abrirá nuevos caminos de avance para la educación nacional.



Deseo a los maestros y maestras, directivos y trabajadores del sector educativo, así como a los alumnos, estudiantes y cursantes, mucha salud, felicidad y numerosos logros en el nuevo curso escolar.



Atentamente,



TO LAM

Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam

Presidente de la República Socialista de Vietnam

VNA