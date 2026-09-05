Estudiantes vietnamitas inician el curso escolar 2026-2027

Hanoi (VNA) - Alumnos y estudiantes de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad, acudieron la mañana del 5 de septiembre a los centros docentes de todo el país para participar en las ceremonias de inauguración del curso escolar 2026-2027.



El curso 2026-2027 reviste especial importancia, al marcar el paso de la creación de bases para la innovación a la generación de cambios sustanciales en la aplicación de la Resolución No. 71-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo innovador de la educación y la formación.



Las ceremonias de apertura coincidieron con el programa de inauguración de las escuelas internado de educación general de varios niveles en las comunas fronterizas terrestres, en un evento común con motivo del inicio del año académico.



El acto tuvo lugar de 07:30 a 08:30 del 5 de septiembre, en formato presencial y en línea, con el punto central en la Escuela Internado de Educación General de Muong Khuong, en la comuna homónima de la provincia de Lao Cai. Cada provincia y ciudad dispuso de un punto principal conectado con el centro. El programa fue transmitido en directo por VTV1 y VOV1.



El Ministerio de Educación y Formación ha definido este periodo como clave para generar avances claros y sustanciales en la aplicación de las resoluciones del XIV Congreso Nacional del Partido y sobre educación, ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



El objetivo es elevar la calidad de la formación de recursos humanos y desarrollar integralmente a las personas vietnamitas, en respuesta a las exigencias del desarrollo rápido y sostenible del país en la nueva era. El curso coincide con el segundo año de aplicación de la Resolución No. 71-NQ/TW.

Alumnas del bachillerato Viet Duc, ataviadas con el tradicional "ao dai" blanco, llegan temprano para participar en la ceremonia de inauguración del curso escolar 2026-2027. (Foto: VNA)



En una reciente reunión para evaluar el primer año de implementación de la Resolución, el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, afirmó que el Partido, el Estado y toda la sociedad seguirán brindando la máxima atención y las mejores condiciones posibles a la educación. A cambio, el sector debe impulsar una profunda renovación, asumir mayor responsabilidad y lograr resultados sustanciales.



Con el inicio del primer curso escolar tras el XIV Congreso Nacional del Partido, To Lam pidió considerar el nuevo año académico como un hito de “cambio de estado” en la implementación de la Resolución: pasar de crear las bases para la innovación a generar cambios concretos. Para ello, el foco debe trasladarse del perfeccionamiento de políticas a su ejecución, priorizando tareas estratégicas, revisando el programa de acción y eliminando los obstáculos existentes.



Entre las prioridades figura garantizar “suficientes escuelas, suficientes clases y suficientes docentes”, mediante una hoja de ruta con responsabilidades y plazos claros, para asegurar que ningún alumno vea limitado su acceso a una educación de calidad y reforzar la equidad educativa.



To Lam subrayó asimismo que el objetivo de la educación no se limita a las calificaciones, los títulos o la clasificación de las escuelas, sino a formar personas integralmente desarrolladas. El sector debe reforzar la educación ética, cultural, física y artística, junto con las competencias digitales, los idiomas extranjeros, STEM, el pensamiento científico, la creatividad y la capacidad de adaptación. También debe combatir el fraude, la enfermedad de los logros y las formas encubiertas de enseñanza adicional, con objetivos y mecanismos de evaluación concretos.



A largo plazo, la educación debe desempeñar un papel clave en la preparación de recursos humanos y talentos, incluida la formación de personal de élite y especialistas en tecnologías estratégicas, y fortalecer la conexión entre la previsión de necesidades laborales, la formación, la investigación, las empresas y el empleo.



Bajo el lema “Renovar el pensamiento - Generar cambios firmes - Lograr resultados sustanciales”, el curso 2026-2027 marca así el paso hacia una etapa de implementación efectiva, con cambios cuantificables en las escuelas, las aulas y para cada estudiante./.