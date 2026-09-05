Hanoi mantiene su atractivo y eleva la calidad de la captación de IED

Hanoi (VNA) - En los primeros ocho meses de 2026, Hanoi captó más de 3,7 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), equivalente a alrededor del 83% de la meta anual de 4,5 mil millones de dólares. La ciudad busca orientar cada vez más estos flujos hacia la ciencia y tecnología, las tecnologías de la información y las comunicaciones, los servicios y la innovación.



El sector de actividades profesionales, científicas y tecnológicas lideró la captación, con unos 2,24 mil millones de dólares, cerca del 60% del capital total, principalmente mediante aportaciones de capital y compras de acciones. Los nuevos proyectos superaron los 572 millones de dólares en 450 proyectos, con aumentos interanuales del 175,78% en número y del 209,46% en capital. El capital adicional superó los 492 millones de dólares y las aportaciones y compras de acciones alcanzaron más de 2,6 mil millones.



La tendencia refleja una creciente orientación hacia proyectos de mayor calidad, especialmente en tecnología, innovación, servicios digitales e investigación y desarrollo (I+D).



El Parque Industrial de Industrias Auxiliares del Sur de Hanoi (HANSSIP) es uno de los destinos que atraen a inversores de alta tecnología. N&G Vietnam, inversor del parque, trabaja con el Grupo Inventec (Taiwán, China) para acelerar los proyectos en curso y ampliar la cooperación. La planta de Inventec está próxima a entrar en funcionamiento y requerirá una gran cantidad de trabajadores, por lo que ambas partes estudian la construcción de dormitorios y viviendas para expertos, además de planes de contratación, formación y desarrollo de recursos humanos.



Según N&G Vietnam, los proyectos de industrias auxiliares y alta tecnología en HANSSIP cuentan con incentivos como arrendamientos de terrenos de hasta 70 años y beneficios del impuesto sobre la renta empresarial durante 15 años para la producción de productos prioritarios de industrias auxiliares.



El capital de IED desembolsado acumulado superó los 1,3 mil millones de dólares, equivalente al 125,07% del registrado en el mismo período de 2025 y al 82% de la meta anual. No se registraron proyectos suspendidos ni terminados antes de lo previsto.



Sin embargo, el subdirector del Departamento de Finanzas Le Trung Hieu señaló que el capital desembolsado sigue siendo inferior al registrado y que algunas operaciones de gran escala aún no han completado los trámites de transferencia de capital. Esto limita la conversión del capital registrado en capacidad productiva y empresarial efectiva.



Ante esta situación, Hanoi continuará mejorando el entorno de inversión, acelerando la transferencia de capital, resolviendo las dificultades de los inversores y reforzando el seguimiento de los proyectos. La promoción de inversiones se centrará especialmente en alta tecnología, innovación, I+D, procesamiento y manufactura y otros sectores de alto valor añadido, con el objetivo de alcanzar los 4,5 mil millones de dólares de IED en 2026./.

VNA