Premier vietnamita insta a renovar la educación desde cada escuela y aula

Lao Cai, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, afirmó que la renovación educativa debe materializarse desde dentro de cada escuela y cada aula, durante la ceremonia de inauguración del año escolar 2026-2027 y de puesta en funcionamiento de escuelas internadas de educación general de varios niveles en las comunas fronterizas terrestres de todo el país.



El acto, organizado por el Ministerio de Educación y Formación mediante un formato presencial combinado con conexión en línea, tuvo su punto central en la Escuela Internada de Educación General de Muong Khuong, en la comuna homónima de la provincia de Lao Cai, desde donde el jefe de Gobierno pronunció su discurso de orientación.



Le Minh Hung destacó que la educación debe convertirse realmente en un pilar y un motor clave del desarrollo, pasando de “enseñar lo que tenemos” a “enseñar lo que necesitan los estudiantes y el país”, de la mera transmisión de conocimientos al desarrollo integral de cualidades y capacidades, y de priorizar las calificaciones a evaluar el progreso real de cada estudiante.



Señaló que el año escolar 2026-2027 tiene una importancia especial, al ser el primero en implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y un año de renovación en el pensamiento, los métodos y la calidad, orientado a generar avances importantes en la educación y la formación.



El primer ministro pidió continuar renovando profundamente la gestión y los métodos de enseñanza, situando al estudiante en el centro, a la escuela como base, a los docentes como motor, a la familia como apoyo y a la sociedad como recurso de acompañamiento. También instó a construir escuelas acogedoras, seguras, saludables y humanas, donde se respete a los estudiantes, se fomente su creatividad y se alimenten sus sueños, al tiempo que se combaten los logros formales y las presiones innecesarias.



Asimismo, subrayó la necesidad de descubrir, formar y aprovechar al máximo el potencial de cada estudiante, especialmente de los niños con discapacidad y aquellos en circunstancias especialmente difíciles.



Junto con una educación moderna, las localidades y escuelas deben preservar y promover la identidad cultural de las distintas etnias. Los estudiantes deben dominar los conocimientos avanzados y las nuevas tecnologías, pero también conocer profundamente las tradiciones, la historia y la cultura nacionales.



A los docentes, Le Minh Hung pidió mantener el amor por la profesión, seguir aprendiendo, dominar las nuevas tecnologías y renovar los métodos de enseñanza. A los padres, los llamó a acompañar a las escuelas y apoyar a sus hijos, mientras que exhortó a los estudiantes a estudiar y entrenarse con diligencia y perseverancia, desarrollar un pensamiento independiente, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, trabajar en equipo y mejorar constantemente.



Expresó su confianza en que el nuevo año escolar supondrá un avance decisivo en la calidad y abrirá una nueva etapa para la educación vietnamita, contribuyendo al desarrollo rápido y sostenible del país en la nueva era.



Durante la ceremonia, Le Minh Hung y dirigentes del Partido, el Estado y otros delegados en los distintos puntos de conexión cortaron simultáneamente la cinta inaugural y pusieron en funcionamiento las escuelas internadas de educación general de varios niveles en las comunas fronterizas terrestres. Estas obras contribuirán a elevar el nivel educativo, desarrollar los recursos humanos, reducir sosteniblemente la pobreza y fortalecer la gran unidad nacional.



Con motivo del inicio del año escolar, el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, envió balones de fútbol a las escuelas internadas. El primer ministro entregó estos obsequios, junto con regalos del Gobierno, a la Escuela Internada de Educación General de Muong Khuong y sus estudiantes, recorrió sus instalaciones y plantó un árbol conmemorativo en el centro educativo./.

VNA