Índice de Capacidad de Desarrollo Turístico 2026: Vietnam sube 7 puestos, ubicándose en el lugar 52/110 economías

Vietnam impulsará el desarrollo de centros outlet hasta 2030 con visión a 2045
Vietnam desarrollará centros outlet para impulsar el consumo, el turismo de compras y la competitividad del mercado minorista, con visión a 2045.
El Foro Económico Mundial (WEF) acaba de publicar el informe del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026. Vietnam obtuvo 4,15 puntos y ocupó el puesto 52 entre 110 economías, siete posiciones más que en 2024 y 11 más que en 2019.
Situado a orillas de la laguna Tam Giang, el bosque de manglares primario de Ru Cha, en la ciudad de Hue, ofrece su paisaje más hermoso en otoño, cuando los árboles cambian de follaje y florecen.
En el marco del Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, celebrado en Vietnam del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2026, los delegados visitaron varios sitios históricos y destinos culturales emblemáticos de la capital, donde pudieron conocer de primera mano su singular riqueza histórica, cultural y patrimonial.
Espacios familiares de los pueblos de oficios tradicionales están adquiriendo una nueva imagen: más joven, moderna y cercana a la vida contemporánea. En Hanoi, el arte y la artesanía contemporánea han abierto sus puertas, creando un punto de encuentro entre los oficios tradicionales, la creatividad y el público actual.
Durante una visita a las islas de las aguas marítimas del suroeste y a la plataforma DK1/10 en septiembre de 2026, los padres se sintieron profundamente conmovidos al reencontrarse con sus hijos. Los abrazos y lágrimas de felicidad brindaron a los soldados motivaciones para mantener firme su determinación de proteger la soberanía marítima e insular de la Patria.
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, en colaboración con el Comité Popular de Hanoi, ha lanzado la campaña "Trabajamos por un mundo más limpio" para 2026 bajo el lema "De platos limpios a ciudades limpias", con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos y la generación de residuos en origen, promover la clasificación de desechos y la recuperación de recursos, así como fomentar la producción y el consumo responsables.
La provincia norteña de Thai Nguyen goza de renombre en el mapa del té de Vietnam gracias a su marca de "Té de la mejor calidad". La localidad cuenta con una superficie total de cultivo de té de 22.177 hectáreas, que se extiende por la mayoría de sus comunas y barrios.
Un paciente de 63 años se convirtió en el primero de Vietnam en recibir el implante del CorHeart 6, un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de nueva generación.
El aeropuerto de Long Thanh comenzará las operaciones de prueba a finales de septiembre de 2026 y en diciembre iniciará sus operaciones comerciales, según lo previsto.
El Comité Permanente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam emitió el 11 de septiembre la Instrucción Nº 12/HD-MTTW-BTT sobre la organización del Día de la Gran Unidad Nacional entre la comunidad vietnamita en el extranjero. En virtud de este documento, la capital checa, Praga, fue seleccionada como sede del evento, lo que marca la primera vez que esta actividad se organiza fuera de Vietnam.
La gobernadora general de Canadá, Louise Arbour, presidió la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y a la delegación de alto nivel vietnamita, con motivo de su visita de Estado al país norteamericano.
Ciudad Ho Chi Minh se ha propuesto convertirse, para 2045, en uno de los principales centros logísticos y puertos de transbordo internacional de Asia, además de desarrollar una ciudad marítima inteligente y sostenible.
A medida que se acerca el Festival de Medio Otoño, muchas familias llevan a sus hijos al tradicional mercado del Festival de Medio Otoño en la calle Hang Ma en Hanoi, para pasear y elegir sus regalos favoritos.
El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, propone recuperar la confianza, promover un desarrollo justo, gobernar la tecnología y fortalecer el multilateralismo en su intervención en el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió a representantes de los grupos de JPMorgan Chase y Visa, durante su estancia en Nueva York para participar en el Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus actividades bilaterales en Estados Unidos.
Más de 50 años después del establecimiento de relaciones diplomáticas (1973-2026), la Asociación Integral entre Vietnam y Canadá ha avanzado de manera sólida, con una cooperación que abarca múltiples ámbitos, responde a los intereses a largo plazo de los pueblos de ambos países y contribuye activamente a la paz y la estabilidad en la región y el mundo.
La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ganó el segundo premio en la categoría de Mejor Artículo con su obra en formato longform titulada "Cultura: Motor central para el desarrollo de Hanói en los próximos 100 años". Este reconocimiento se entregó el 21 de septiembre de 2026 durante la ceremonia del 65.º aniversario de la fundación de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA) en el marco del Foro de Medios de Comunicación de la OANA en Moscú, Rusia.
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, propuso ante la ONU cuatro orientaciones para fortalecer la confianza, el desarrollo sostenible, la gobernanza tecnológica y el multilateralismo.
Vietnam destacó con imágenes y momentos históricos en la exposición fotográfica “Historia y desarrollo: 65 años de intercambio de información en la región de Asia-Pacífico”, inaugurada el 21 de septiembre de 2026 en Moscú bajo el auspicio de la agencia rusa de noticias TASS, con motivo del 65.º aniversario de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA).
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se reunió con dirigentes del Partido Comunista de Estados Unidos y amigos estadounidenses, en el marco de su participación en al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y desarrollar actividades bilaterales en el país norteamericano.
En la era digital, el ciberespacio se ha convertido en una parte esencial de la vida social, contribuyendo a crear un entorno de comunicación abierto, fomentar la creatividad, conectar a las comunidades y difundir conocimientos. Sin embargo, junto con todo lo positivo, también proliferan informaciones erróneas, contenidos nocivos y comportamientos que no se ajustan a las normas de conducta.