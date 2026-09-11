Actualidad: Vietnam y Rusia refuerzan asociación estratégica integral

La visita de Estado a Vietnam del 14 al 16 de septiembre del rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua y la reina Suthida constituye un nuevo hito histórico, coincidiendo con el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas y un año después de que ambos países elevaran sus vínculos a Asociación Estratégica Integral.