Política

Actualidad: Vietnam y Rusia refuerzan asociación estratégica integral

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizó una visita de Estado a Rusia del 7 al 9 de septiembre.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 4 al 10 de septiembre de 2026.

  • Máximo dirigente de Vietnam realiza visita de Estado a Rusia
  • Presidente del Parlamento vietnamita efectúa visita oficial a Corea del Sur
  • Índice de Producción Industrial de Vietnam aumenta 11,9% hasta agosto
  • Exportaciones de arroz de Vietnam alcanzan 2,86 mil millones de dólares
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VNA
#Rusia #Vietnam #To Lam

Integración internacional

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El embajador vietnamita en Tailandia, Pham Viet Hung. (Fuente: VNA)

Un hito histórico en las relaciones entre Vietnam y Tailandia

La visita de Estado a Vietnam del 14 al 16 de septiembre del rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua y la reina Suthida constituye un nuevo hito histórico, coincidiendo con el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas y un año después de que ambos países elevaran sus vínculos a Asociación Estratégica Integral.

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