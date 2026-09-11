Política

Vietnam y Francia intercambian documentos de cooperación

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, presenciaron el 10 de septiembre (hora local), en el Palacio del Elíseo, la ceremonia de entrega de varios documentos de cooperación bilateral.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, presencian la ceremonia de entrega de varios documentos de cooperación bilateral. Foto: VNA
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, presencian la ceremonia de entrega de varios documentos de cooperación bilateral. Foto: VNA

París (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, presenciaron el 10 de septiembre (hora local), en el Palacio del Elíseo, la ceremonia de entrega de varios documentos de cooperación bilateral.

Los acuerdos abarcan la cooperación sanitaria entre el Ministerio de Salud de Vietnam y el Ministro de Salud, Familias, Autonomía y Personas con Discapacidad de Francia, así como una declaración conjunta sobre cooperación y fortalecimiento de capacidades en seguridad civil entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Ministerio del Interior de Francia.

También se intercambiaron cartas de intención sobre el suministro de satélites de observación terrestre entre la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam y el Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital de Francia; y la cooperación en minerales esenciales entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y el Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital de Francia.

Entre los documentos figuran además un acuerdo de préstamo entre el Ministerio de Finanzas de Vietnam y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para un proyecto de gestión integrada de recursos hídricos en la provincia vietnamita de Dien Bien; un memorando para establecer una Escuela de Tecnología Ferroviaria de la Universidad de Transporte; y un memorando entre Vietnam Airlines y Airbus sobre la compra de aviones A350-900.

Vietravel Airlines y Airbus firmaron una carta de intención para adquirir 20 aviones A220 y 30 A321neo, mientras Vietjet Air suscribió un contrato de servicios de mantenimiento, reparación y apoyo técnico para aeronaves A320 y A330.

Ese mismo día, el ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y la ministra de las Fuerzas Armadas y de los Veteranos de Francia Catherine Vautrin firmaron en París un acuerdo de cooperación en materia de mantenimiento de la paz de la ONU./.

VNA
#Vietnam #To Lam #Emmanuel Macron #Francia #documentos de cooperación #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El embajador vietnamita en Tailandia, Pham Viet Hung. (Fuente: VNA)

Un hito histórico en las relaciones entre Vietnam y Tailandia

La visita de Estado a Vietnam del 14 al 16 de septiembre del rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua y la reina Suthida constituye un nuevo hito histórico, coincidiendo con el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas y un año después de que ambos países elevaran sus vínculos a Asociación Estratégica Integral.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, firman un memorando de cooperación entre los Parlamentos. (Foto: VNA)

Vietnam y Mongolia firman un memorando de cooperación parlamentaria

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, firmaron hoy un memorando de cooperación entre los Parlamentos de ambos países, en el marco de la visita oficial de dirigente vietnamita a la nación del centro de Asia.