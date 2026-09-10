Política

Vietnam y Canadá buscan impulsar una cooperación integral

Vietnam y Canadá acuerdan reforzar su Asociación Integral y ampliar la cooperación en comercio, inversión, energía, tecnología e innovación.

El viceministro Dang Hoang Giang y el viceministro Glenn Purves intercambiaron opiniones sobre las directrices para promover la Asociación Integral entre Vietnam y Canadá. (Foto: baoquocte.vn)
El viceministro Dang Hoang Giang y el viceministro Glenn Purves intercambiaron opiniones sobre las directrices para promover la Asociación Integral entre Vietnam y Canadá. (Foto: baoquocte.vn)

Hanoi (VNA) – El viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, se reunió hoy en Hanoi con el viceministro de Comercio Internacional de Canadá, Glenn Purves, de visita en Vietnam.

En la cita, Dang Hoang Giang destacó la importancia de la visita de Purves para fortalecer y profundizar aún más la Asociación Integral entre Vietnam y Canadá.

Propuso que ambas partes sigan trabajando estrechamente para elevar las relaciones bilaterales, en línea con las aspiraciones de los líderes de ambos países, y promover la cooperación en áreas prioritarias como política y diplomacia, economía, comercio, inversión, energía, transporte, ciencia y tecnología, educación y formación, así como los intercambios entre pueblos.

Afirmó que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) considera a Canadá un socio importante y señaló que Vietnam respalda los esfuerzos para concluir próximamente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio ASEAN-Canadá (ACAFTA), lo que supondría un importante impulso para que Canadá fortalezca una relación integral, mutuamente beneficiosa y de largo plazo con la región.

Por su parte, Purves reafirmó que Canadá considera a Vietnam un socio importante dentro de la ASEAN y en la región del Indo-Pacífico en general. Coincidió en la necesidad de mantener una estrecha coordinación para promover los intercambios de alto nivel entre ambos países y elevar las relaciones Canadá-Vietnam a un nuevo nivel, dando prioridad a ámbitos en los que ambas partes cuentan con fortalezas y necesidades complementarias, como la economía, el comercio, la inversión, las energías verdes y limpias, la energía nuclear, la ciencia y la tecnología, la tecnología financiera y la formación de recursos humanos de alta calidad.

Añadió que Canadá desea intensificar la cooperación con Vietnam en materia de innovación, investigación y desarrollo (I+D) y manufactura, contribuyendo así a reforzar los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países.

En cuanto a la cooperación multilateral, el funcionario canadiense valoró el papel de Vietnam como presidente del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y expresó la disposición de Canadá a trabajar con Vietnam para promover los vínculos entre el CPTPP y socios que no forman parte del acuerdo./.

VNA
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