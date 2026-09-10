Economía

Comercio exterior de Vietnam creció 28,7% en los primeros ocho meses

En los primeros ocho meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de bienes alcanzó los 770,14 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para un período de ocho meses hasta la fecha, lo que supone un aumento del 28,7 % interanual. De este total, las exportaciones crecieron un 22,4%, mientras que las importaciones aumentaron un 35,3%.

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VNA
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