Comercio exterior de Vietnam creció 28,7% en los primeros ocho meses

Comercio exterior de Vietnam alcanza récord de 770 mil millones de dólares en ocho meses
El comercio exterior de Vietnam alcanzó un récord de 770.140 millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, con un aumento interanual del 28,7%.
En los primeros ocho meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de bienes alcanzó los 770,14 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para un período de ocho meses hasta la fecha, lo que supone un aumento del 28,7 % interanual. De este total, las exportaciones crecieron un 22,4%, mientras que las importaciones aumentaron un 35,3%.
Ciudad Ho Chi Minh apuesta por la economía marítima, los puertos inteligentes y verdes y la logística para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2026.
Vietnam Airlines desvía el vuelo VN51 a Frankfurt y retrasa el VN50 debido a interrupciones en el control del tráfico aéreo británico que afectan a Heathrow.
FPT Korea busca ampliar la cooperación en tecnología, I+D, inteligencia artificial y semiconductores, fortaleciendo los vínculos entre empresas de Vietnam y Corea del Sur.
El comercio entre Vietnam e India superó los 10.000 millones de dólares en el primer semestre de 2026, equivalente al 60% del total registrado el año pasado, con un crecimiento positivo en varios sectores clave.
El embajador de Vietnam en Egipto, concurrente en Túnez, Nguyen Nam Duong, realizó una visita de trabajo a Túnez del 6 al 8 de septiembre con el objetivo de promover la cooperación bilateral y fortalecer los vínculos entre las autoridades y las comunidades empresariales de ambos países.
Importantes empresas polacas se reunieron el 8 de septiembre en Hanoi con representantes del Departamento de Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, para buscar socios de distribución y proveedores en el país, especialmente en los sectores de cosméticos, alimentos y bebidas.
En el marco del objetivo nacional de alcanzar las emisiones netas cero para 2050, la agricultura vietnamita debe impulsar la producción de alta tecnología para reducir las emisiones, sin embargo, las limitaciones financieras han dado lugar a un proceso de transición lento, fragmentado y de pequeña escala, con una eficacia limitada.
El 64% de las empresas europeas prevé ampliar sus operaciones en Vietnam, el mayor porcentaje entre los mercados de ASEAN analizados por EU-ABC.
La construcción y puesta en funcionamiento del Centro Financiero Internacional es una tarea importante que debe llevarse a cabo con urgencia, de manera sincronica y sustantiva, garantizando un marco jurídico completo, así como mecanismos de gestión y supervisión adecuados, para que los productos y servicios financieros puedan implementarse pronto de forma segura y eficaz.
La economía de Vietnam mantiene un fuerte dinamismo en 2026, impulsada por la industria, las exportaciones, la IED, el turismo y la inversión pública.
La transformación digital a nivel local en Vietnam está evolucionando gradualmente, pasando de ser una herramienta para mejorar la gestión pública a un motor directo del desarrollo económico, al facilitar los trámites administrativos, los nuevos métodos de pago, el acceso a la información, la conexión de socios y la expansión de mercados.
Las líneas de transmisión de 110 kV Phu Quoc–Bac Phu Quoc y Phu Quoc–Nam Phu Quoc, así como la subestación de 220 kV de Phu Quoc, han sido puestos en funcionamiento recientemente y están listos para garantizar la infraestructura energética necesaria con vistas al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang.
Rusia y Vietnam impulsan la agricultura de alta tecnología mediante IA, biotecnología, automatización y agricultura de precisión para mejorar la productividad.
El norte de Vietnam captó 8.630 millones de dólares de nueva IED, impulsada por proyectos de electrónica, semiconductores y alta tecnología.
Las exportaciones agrícolas de Vietnam crecen entre 15% y 16% anual y encuentran nuevas oportunidades en Europa, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.
Vietnam exportó seis millones de toneladas de arroz hasta agosto de 2026, por 2,86 mil millones de dólares, en un mercado presionado por la abundante oferta mundial.
Las exportaciones textiles de Vietnam crecieron un 1,7% en el primer semestre de 2026 hasta 22.200 millones de dólares, según VITAS.
Ciudad de Hue busca ampliar la cooperación con Japón en ciencia, tecnología, educación, salud, recursos humanos, inversión y desarrollo sostenible.
Quang Ninh explora nuevas oportunidades de cooperación con Alemania en alta tecnología, inversión, ferrocarriles, innovación y formación de recursos humanos.
Ciudad Ho Chi Minh captó más de 10.060 millones de dólares en IED hasta agosto, un 167,3% más interanual y el 91,5% de su meta anual.