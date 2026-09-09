Ciudad Ho Chi Minh aprovecha sus ventajas portuarias para impulsar un crecimiento de dos dígitos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh identifica la economía marítima y el sistema portuario como motores clave para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, en el marco de la implementación de la Resolución 09-NQ/TW del Buró Político y de los mecanismos y políticas especiales establecidos por el Gobierno.



Tras más de un año de ampliación de su espacio de desarrollo, la metrópolis cuenta con nuevas oportunidades para articular industria, puertos marítimos, logística, comercio y finanzas. Con cerca de 90 puertos marítimos, el volumen de mercancías movilizado alcanzó casi 352 millones de toneladas en 2025 y superó los 256 millones en los primeros ocho meses de 2026, un aumento del 9,2% interanual.



El complejo portuario de Cai Mep-Thi Vai constituye la principal puerta de entrada y salida de mercancías por vía marítima. Cuenta con más de 30 terminales de contenedores, multipropósito, de carga a granel y especializadas. Las terminales de contenedores representan alrededor del 30% del volumen nacional, mientras que el complejo mantiene semanalmente 48 rutas de servicios internacionales, incluidas más de 20 conexiones directas con Europa y América.



Entre sus instalaciones destaca el puerto internacional Gemalink, considerado uno de los 19 principales puertos de aguas profundas del mundo y con capacidad para recibir buques portacontenedores de hasta 250.000 DWT. Como puerto verde e inteligente, ha alcanzado un volumen acumulado de 6,5 millones de TEU tras cinco años de operación.



Según Cao Hong Phong, subdirector general de Gemalink, el puerto continúa ampliando su capacidad de atraque, modernizando equipos y aplicando nuevas tecnologías para aumentar la capacidad de transbordo durante el período 2026-2030. Se prevé que alcance unos 2,1 millones de TEU a finales de 2026.



La capacidad portuaria también se ampliará con nuevos proyectos, entre ellos el puerto internacional QTM, con una inversión de casi 266 millones de dólares; el puerto multipropósito y de contenedores Cai Mep Ha, con casi 2 mil millones de dólares; y el puerto internacional de transbordo de Can Gio, cuya inversión estimada ronda los 5 mil millones de dólares.



Para aprovechar plenamente este potencial, la ciudad promueve puertos inteligentes y verdes y participa en la elaboración de nuevos estándares sobre emisiones, energías limpias y cadenas de suministro sostenibles. El objetivo es construir un ecosistema en el que los puertos estén conectados con zonas industriales, centros logísticos, zonas de libre comercio, redes de transporte multimodal y el centro financiero internacional.



Pham Binh An, subdirector del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la urbe está ampliando su espacio urbano según un modelo de megaciudad policéntrica, en el que los polos industriales, logísticos y de servicios se conecten para formar una cadena de valor integrada.



A su vez, Bui Ta Hoang Vu, director del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, consideró que la combinación del complejo portuario de Cai Mep-Thi Vai, el puerto internacional de transbordo de Can Gio, la Zona de Libre Comercio de Cai Mep Ha, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh y la red de zonas industriales permitirá crear un gran corredor económico orientado al exterior. La ciudad se convertiría así en un núcleo de conexión entre el Sudeste de Vietnam, el delta del Mekong y los mercados internacionales.



En su programa de acción para implementar la Resolución 09-NQ/TW, del 19 de mayo de 2026, el Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh definió la economía marítima como uno de los principales motores de crecimiento, con una orientación multisectorial, moderna, verde y sostenible. La ciudad continuará aprovechando sus ventajas en puertos, logística, servicios marítimos internacionales, energía, turismo marítimo y sectores marítimos de alto valor añadido.



Con la meta de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2026, Ciudad Ho Chi Minh apuesta por la implementación sincronizada de las resoluciones del Gobierno central y los mecanismos especiales para reforzar su papel como locomotora económica y centro de conexión regional./.

VNA