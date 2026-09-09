Pequeñas iniciativas impulsan una cooperación Vietnam-Francia más profunda y sostenible

Hanoi (VNA) – La visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 9 al 12 de septiembre constituye un hito importante en las relaciones bilaterales y ofrece una oportunidad para impulsar una cooperación más práctica, sostenible y acorde con las necesidades de ambos países, según el doctor Gildas Tréguier, secretario general de la Federación de Salud Franco-Vietnamita (FSFV).
En una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, Tréguier señaló que Vietnam atraviesa una nueva etapa de desarrollo y amplía sus relaciones internacionales, lo que genera una creciente necesidad de intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación con socios como Francia.
Tras casi 40 años de participación en programas de cooperación sanitaria con Vietnam, el especialista destacó que los vínculos bilaterales no se construyen únicamente mediante grandes acuerdos o acontecimientos, sino también gracias a las contribuciones de numerosas personas de distintas generaciones. Las comparó con pequeños “ladrillos” que, unidos, contribuyen a levantar una gran obra.
En el ámbito sanitario, los vínculos franco-vietnamitas tienen más de 150 años. En 1891 se fundó en Saigón, actual Ciudad Ho Chi Minh, el primer Instituto Pasteur, con la participación del doctor Albert Calmette, mientras que en 1902 se creó en Hanoi la primera escuela de medicina, dirigida por el doctor Alexandre Yersin. En la década de 1930, Henriette Bui Quang Chiêu se convirtió en la primera mujer médica de Vietnam.
Tras 1975, la cooperación sanitaria siguió desarrollándose mediante intercambios entre médicos, investigadores, hospitales y organizaciones profesionales. El acuerdo intergubernamental de 1993 permitió que más de 3.000 médicos vietnamitas se formaran en Francia mediante el programa de médicos residentes extranjeros. Desde 2015, esta cooperación continuó a través del programa de formación médica especializada para médicos extranjeros.
Actualmente, ambos países cooperan en ámbitos como enfermedades respiratorias, salud maternoinfantil, salud mental y diagnóstico por imagen. Tréguier citó también el Instituto del Corazón de Ciudad Ho Chi Minh, impulsado con la contribución del profesor Alain Carpentier, como un ejemplo destacado.
La cooperación se ha ampliado asimismo mediante los Institutos Pasteur, la Agencia Nacional Francesa de Investigación sobre el Sida y las Hepatitis Virales, la Academia Nacional de Medicina de Francia, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Instituto de Investigación para el Desarrollo y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo, especialmente en programas relacionados con el enfoque de “Una sola salud”.
No obstante, Tréguier advirtió de desafíos como la reducción de los recursos financieros, el menor atractivo del francés en el Sudeste Asiático, el relevo generacional y un contexto geopolítico más complejo. Al mismo tiempo, las capacidades profesionales de Vietnam han aumentado, lo que exige una cooperación cada vez más especializada.
Ante esta situación, consideró necesario desarrollar programas de largo plazo basados en la formación, el intercambio de experiencias y las necesidades reales. En el sector sanitario, existen oportunidades para ampliar la cooperación en tecnologías médicas avanzadas, salud mental, atención a niños, personas mayores y con discapacidad, prevención, investigación clínica y ética médica. La transformación digital y la inteligencia artificial también ofrecen nuevas posibilidades en diagnóstico, tratamiento y gestión hospitalaria.
Propuso actualizar el acuerdo sanitario de 1993 y garantizar una financiación estable mediante recursos públicos, asociaciones público-privadas y cooperación entre localidades. También destacó el papel de la comunidad francófona y de los vietnamitas formados en Francia para mantener los vínculos entre ambos países.
Más allá de la salud, estos principios pueden aplicarse a áreas como medio ambiente, ciencia, educación y cultura. Como ejemplo, citó la cooperación entre la provincia vietnamita de Khanh Hoa y Lorient, inicialmente centrada en la salud y actualmente ampliada a la economía marítima, pesca, investigación, formación, arte y cultura.
Según Tréguier, estas experiencias demuestran que los vínculos construidos pacientemente entre personas e instituciones pueden convertirse en una cooperación multidisciplinaria duradera. En este contexto, la visita del máximo dirigente vietnamita a Francia dará un nuevo impulso a los esfuerzos de ambos países por profundizar sus relaciones y adaptarlas a las nuevas exigencias./.
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