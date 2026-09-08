Política

Primer ministro participará en Cumbre de BRICS y realizará actividades bilaterales en India

El primer ministro Le Minh Hung participará en la 18.ª Cumbre de los BRICS y realizará actividades bilaterales en India del 12 al 13 de septiembre.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, al frente de una delegación de alto nivel, participará en la 18.ª Cumbre de los BRICS y realizará actividades bilaterales en India del 12 al 13 de septiembre.

La visita se realizará por invitación del primer ministro indio, Narendra Modi.

Actualmente, los BRICS están integrados por 11 países: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. El bloque sirve como foro de coordinación política y diplomática para los países del Sur Global, así como de coordinación en diversos ámbitos.

Vietnam es el décimo país socio de los BRICS, junto con Belarús, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán./.

VNA
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