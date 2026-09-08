Máximo dirigente vietnamita se reúne con comunidad connacional en Rusia

Moscú (VNA) – Durante su visita de Estado a Rusia, realizada por invitación del presidente Vladimir Putin, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, se reunió el 7 de septiembre (hora local) con funcionarios y personal de la Embajada de Hanoi en Moscú, así como con representantes de la comunidad connacional en ese país.



En el encuentro, el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, afirmó que la comunidad vietnamita en el país se mantiene unida, estrechamente vinculada con la Patria y cuenta con la atención y el apoyo del Gobierno ruso. Asimismo, destacó el papel cada vez más importante de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Rusia en la atención al bienestar material y espiritual de la comunidad.



El embajador señaló que, pese a la compleja situación mundial y regional, las relaciones entre Vietnam y Rusia continúan fortaleciéndose. Se mantienen las visitas y los contactos de alto nivel, mientras que el comercio, el turismo y los intercambios pueblo a pueblo siguen creciendo, destacó y señaló que al mismo tiempo, se están poniendo en marcha numerosos proyectos de cooperación de gran envergadura.



Se espera que la visita del máximo dirigente dé un nuevo impulso a las relaciones bilaterales, fomente la cooperación en diversos ámbitos, genere beneficios concretos para ambos países y sus pueblos y contribuya a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Vietnamitas en Rusia, Do Xuan Hoang, afirmó que la comunidad valora profundamente el afecto, la confianza y el vínculo con la Patria. Los vietnamitas residentes en Rusia se integran activamente en la sociedad, respetan las leyes y la cultura del país de acogida y, al mismo tiempo, preservan la lengua, la cultura y las tradiciones nacionales vietnamitas. La comunidad aspira a consolidarse como un colectivo unido, dinámico y responsable, siempre vinculado con Vietnam.



Durante el encuentro, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, expresó su profundo agradecimiento a la Embajada y a las demás agencias representativas de Vietnam por cumplir con éxito sus funciones como representantes del Estado vietnamita en Rusia y por desempeñar un papel de puente para unir y fortalecer los vínculos dentro de la comunidad vietnamita en el extranjero.

En el encuentro. (Fuente: VNA)

En cuanto a la situación del país, el máximo dirigente afirmó que Vietnam se ha fijado ambiciosas metas de desarrollo, entre ellas alcanzar un crecimiento de dos dígitos, con el objetivo de convertirse en un país de altos ingresos y mejorar cada vez más el nivel de vida de su población.



Reafirmó que el Partido y el Estado siempre prestan atención a los derechos e intereses legítimos de los vietnamitas residentes en el extranjero y trabajan para protegerlos. Precisó que la Resolución n.º 23-NQ/TW del Buró Político considera a los vietnamitas en el extranjero una parte inseparable de la comunidad nacional y un recurso estratégico de gran importancia para el desarrollo del país.



En el próximo período, Vietnam seguirá perfeccionando sus políticas para conectar, atraer y aprovechar mejor los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero, especialmente de intelectuales, expertos, empresarios, científicos y jóvenes, indicó.



Instó a la comunidad vietnamita en Rusia a mantener la unidad, integrarse activamente en la sociedad, respetar las leyes locales y continuar contribuyendo a la patria. Los científicos, expertos e intelectuales deben desempeñar un papel clave en la conexión del conocimiento, la ciencia y la tecnología, mientras que los empresarios deben impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión. Al mismo tiempo, la generación más joven debe continuar formándose, ampliando sus conocimientos y contribuyendo al fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y Rusia.



También pidió a las agencias vietnamitas en Rusia que sigan innovando y mejorando la calidad de su labor de asesoramiento, apliquen eficazmente los acuerdos alcanzados al más alto nivel y promuevan la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia.



Asimismo, les encomendó continuar apoyando a la comunidad y protegiendo a los ciudadanos, fortaleciendo la gran unidad nacional y creando condiciones favorables para que los vietnamitas, especialmente las nuevas generaciones, contribuyan activamente a la defensa y al desarrollo del país./.