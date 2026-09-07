Visita de líder vietnamita a Francia abrirá nuevas vías estratégicas de cooperación

Hanoi (VNA) - La próxima visita oficial a Francia y la participación en la Cumbre Espacial Internacional del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, reforzará los proyectos existentes y abrirá nuevas vías estratégicas para la cooperación futura, afirmó el embajador de París en Hanoi, Olivier Brochet.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático consideró que los últimos tres años han constituido un período especialmente dinámico en las relaciones entre Francia y Vietnam.



El compromiso al más alto nivel entre To Lam y el presidente francés, Emmanuel Macron, constituye el símbolo más evidente de esta evolución. Los dos líderes celebraron su primer encuentro en octubre de 2024, apenas unas semanas después de que To Lam asumiera su cargo de secretario general del Partido Comunista de Vietnam.



Posteriormente, en mayo de 2025, tuvo lugar una reunión histórica y muy exitosa durante la visita de Estado de Macron a Vietnam. Próximamente, los dos líderes se reunirán por tercera vez en menos de dos años en París, en el marco de la visita oficial del líder vietnamita a Francia y su participación en la Cumbre Espacial Internacional.



La participación de To Lam en la Cumbre Espacial Internacional constituye una señal muy positiva que Francia recibe con gran satisfacción. La cumbre tiene como objetivo abordar los desafíos relacionados con la gobernanza del espacio ultraterrestre, con miras a establecer un nuevo marco jurídico internacional en el seno de las Naciones Unidas.



Francia desea especialmente escuchar la voz de Vietnam y de otros países del Sur Global sobre sus necesidades de explotación del espacio exterior, la protección de sus intereses y el derecho a un acceso equitativo a este ámbito, sostuvo Olivier Brochet.



Según el embajador, la participación de la delegación vietnamita demuestra el compromiso de Francia con la cooperación en igualdad de condiciones con todas las naciones, ya sean potencias espaciales o países en desarrollo con intereses legítimos en acceder al espacio ultraterrestre en el futuro.



En materia de seguridad y defensa, Francia continúa proponiendo acompañar a Vietnam en el desarrollo de su base industrial y tecnológica de defensa. En el ámbito de la energía y el desarrollo sostenible, ambos países seguirán impulsando proyectos de energías renovables, al tiempo que profundizarán las perspectivas de cooperación en materia de energía nuclear con fines pacíficos y en el aprovechamiento eficiente de los recursos minerales estratégicos de Vietnam.



Los sectores de la salud, el transporte, la educación y la formación también recibirán un nuevo impulso. Entre los proyectos de cooperación más destacados figuran el de la construcción de una fábrica de vacunas a gran escala en Ciudad Ho Chi Minh entre la Compañía de Vacunas de Vietnam (VNVC) y el grupo Sanofi; la cooperación en el sector aeronáutico con Airbus y en el ferroviario con la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) y Alstom; así como las actividades de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi (USTH), el Centro Franco-Vietnamita de Formación en Gestión (CFVG) y el Programa de Formación de Ingenieros de Excelencia en Vietnam (PFIEV).



Asimismo, está prevista la firma de un acuerdo para poner en marcha el Programa de Asociación Hubert Curien Franco-Vietnamita, destinado a promover el intercambio académico a largo plazo entre investigadores de ambos países.



En un contexto internacional complejo, Brochet dijo que Vietnam y Francia reforzarán su coordinación en los foros multilaterales para promover el consenso internacional, sobre la base de perspectivas convergentes respecto al respeto de la autodeterminación, la independencia y la soberanía de las naciones.



En cuanto a la cuestión del Mar del Este, Francia reafirma constantemente la importancia de respetar el derecho internacional del mar y garantizar la libertad de navegación marítima y aérea.



Al concluir su misión en Vietnam, el embajador expresó su profundo agradecimiento al país y al pueblo vietnamitas. Manifestó que quedó especialmente impresionado por el dinamismo, la aspiración al progreso y la visión positiva del país indochino, y expresó su firme convicción de que Vietnam y Francia continuarán trabajando juntos para escribir nuevas y mejores páginas de cooperación, en beneficio de ambos pueblos y de la paz mundial./.

VNA