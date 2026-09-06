Presidente del Parlamento vietnamita se reúne con amigos surcoreanos

Seúl (VNA) - En el marco de la visita oficial a Corea del Sur, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con los amigos surcoreanos.



El evento se realizó bajo la organización de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO), en cooperación con la embajada vietnamita en Corea del Sur, con la participación de más de 70 delegados, entre ellos personalidades, intelectuales, representantes de asociaciones, organizaciones populares, empresas y organizaciones no gubernamentales surcoreanas que operan en Vietnam.



En su discurso, el presidente parlamentario vietnamita informó sobre algunos resultados destacados de los vínculos entre Vietnam y Corea del Sur tras casi 35 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas y destacó la importante contribución de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, científicos y empresas surcoreanas a estos logros.



Al considerar que ambos países aún disponen de un amplio margen y un gran potencial y oportunidades para ampliar la cooperación, el titular del Legislativo expresó su deseo de que, a través de este encuentro, la Asociación de Amistad Corea del Sur-Vietnam, la Asociación de surcoreanos que aman a Vietnam, las organizaciones no gubernamentales, empresas, universidades, empresarios, científicos y otras entidades y personas continúen coordinándose con la VUFO y la Asociación de Amistad Vietnam-Corea del Sur para promover la cooperación económica y los intercambios culturales, contribuyendo a acercar las imágenes de Corea del Sur a Vietnam y vice versa.



Pidió que ambos países presten más atención a la comunidad surcoreana en Vietnam, así como la comunidad vietnamita en Corea del Sur, impulsen la cooperación en sectores como ciencia y tecnología, educación y formación, salud, cadenas estratégicas de suministro, semiconductores, energías renovables y limpias, transformación digital e inteligencia artificial (IA).



También expresó su deseo de que científicos, empresarios y empresas surcoreanos continúen estudiando oportunidades de inversión en grandes proyectos y obras de Vietnam.



Urgió que en el próximo tiempo, la VUFO cooperen con las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y empresas para promover la imagen de Vietnam en Corea del Sur y viceversa,



Subrayó la necesidad de avanzar desde los intercambios culturales y entre los pueblos hacia acuerdos de cooperación prácticos, que generen resultados concretos para ambos países.



En el encuentro, los amigos surcoreanos apreciaron los resultados alcanzados por Vietnam en el último tiempo y expresaron la convicción de que la cooperación entre las dos asambleas nacionales se profundizará aún más, sentando las bases para el desarrollo de las actividades de pueblo a pueblo.



El presidente de la Asociación de Amistad Corea del Sur-Vietnam, Lee Shin Jea, afirmó que la entidad contribuirá activamente a la cooperación bilateral con el espíritu de “convertir las palabras en acciones concretas”.



En el próximo tiempo, la asociación continuará expandiendo su cobertura, no sólo limitándose en las actividades de intercambio cultural y humanitaria, sino también expandiéndose en nuevos sectores como inteligencia artificial (IA), la infraestructura y logística para impulsar la economía bilateral.



Por su parte, el presidente de la Asociación Económica y Cultural Corea del Sur-Vietnam, Kwon Sung Taek, afirmó que la entidad ampliará activamente los intercambios culturales y juveniles para ayudar a que las futuras generaciones de ambos países se conviertan en protagonistas de la consolidación de una amistad duradera.



Asimismo, seguirá acompañando a las familias multiculturales, estudiantes vietnamitas en Corea del Sur, comunidad vietnamita en ese país y comunidad surcoreana en Vietnam, a fin de que se conviertan en sólidos puentes entre las dos naciones./.

VNA